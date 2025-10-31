Corea del Sur amplía su infraestructura de IA con chips Nvidia Blackwell

Corea del Sur y grandes compañías como Samsung, SK Group y Hyundai acordaron adquirir chips Nvidia Blackwell para desarrollar fábricas y centros de cómputo enfocados en inteligencia artificial

Corea del Sur adquirirá 260,000 chips de la serie Blackwell, la más avanzada de Nvidia, para su uso en fábricas de inteligencia artificial (IA), informó la empresa estadounidense.

El acuerdo, firmado con las autoridades surcoreanas y varias de las principales compañías del país asiático, posicionará a Corea del Sur como una de las naciones con mayor infraestructura de IA a nivel mundial, según destacó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Empresas como Samsung Electronics, SK Group y Hyundai establecerán centros de cómputo de IA impulsados por las unidades de procesamiento gráfico (GPU) Blackwell de Nvidia. Por su parte, el gobierno surcoreano destinará 50,000 GPU de la compañía para desarrollar una plataforma que permita entrenar modelos extensos de lenguaje (LLM) adaptados al idioma coreano.

Samsung Electronics construirá una megafábrica de IA equipada con 50 mil GPU para optimizar la producción de semiconductores, mientras que SK Group desarrollará un centro enfocado en la nube industrial y la robótica.

Hyundai Motor Group colaborará con Nvidia y el gobierno surcoreano en una plataforma con 50 mil GPU destinada a aplicaciones de conducción autónoma y manufactura avanzada, con una inversión cercana a los 3 mil millones de dólares.

Además, Naver Cloud ampliará su infraestructura con más de 60 mil GPU para fortalecer sus capacidades en IA empresarial y modelos de lenguaje en coreano, en colaboración con LG AI Research, SK Telecom y otras empresas tecnológicas locales.

Huang destacó que el liderazgo tecnológico e industrial de Corea del Sur la coloca en el centro de la revolución de la inteligencia artificial y expresó su satisfacción por participar en el proyecto que busca situar al país en la frontera de esta tecnología.