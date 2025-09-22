Crean estetoscopio mexicano que detecta daños al corazón con IA

Investigadores del IPN desarrollaron un estetoscopio digital que identifica sonidos cardíacos anormales y los visualiza en pantalla, alcanzando una precisión del 96% y ofreciendo apoyo para el prediagnóstico

Investigadores mexicanos desarrollaron un estetoscopio digital que utiliza inteligencia artificial para identificar sonidos cardíacos irregulares y mostrarlos como señales que evidencian daño en las válvulas del corazón, convirtiéndose en una herramienta potencial para el prediagnóstico.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que el dispositivo fue diseñado por los doctores Diana Bueno Hernández y José Alberto Zamora Justo, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), en colaboración con el estudiante de Ingeniería Biomédica Víctor Manuel Arena Cantoran. Actualmente, el prototipo alcanza una precisión del 96%.

El sistema fue entrenado mediante redes neuronales para clasificar los sonidos del corazón y detectar posibles daños. A diferencia de los estetoscopios convencionales, que funcionan mediante vibraciones transmitidas mecánicamente hacia los oídos, este modelo incorpora un micrófono y un microprocesador que procesa los sonidos y los despliega en una pantalla TFT de 240 por 320 píxeles.

El dispositivo es portátil, funciona de manera autónoma sin necesidad de computadora o teléfono móvil, cuenta con batería recargable de 5 volts y puerto de carga USB. La carcasa se imprimió en 3D con polímero PLA para asegurar el ensamble correcto de los componentes.

Actualmente, el estetoscopio puede identificar ruidos cardíacos anormales como el S3 y el S4, indicadores de insuficiencia cardíaca conocidos como soplos. Los especialistas destacaron que el S3 se produce por la rápida entrada de sangre al ventrículo, y el S4 durante la contracción auricular.

El equipo adelantó que planea mejorar el prototipo para prediagnosticar otras patologías cardíacas, sin sustituir el diagnóstico de un especialista, sino proporcionando una herramienta que haga más precisa la detección. También es posible ajustar el tamaño de la campana para exámenes pediátricos e incluir en la pantalla la clasificación específica del padecimiento.

El IPN resaltó la importancia de esta tecnología, ya que las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en México. A nivel mundial existen herramientas basadas en aprendizaje automático y profundo para clasificar latidos, pero pocas son totalmente autónomas. Próximamente iniciarán el proceso de registro de patente.