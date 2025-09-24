Crece 95% demanda de especialistas en IA en México

La demanda de especialistas en inteligencia artificial en México aumentó 95% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, con más de 14,000 ofertas de empleo en áreas como ciencia de datos, machine learning y business intelligence

La demanda de especialistas en inteligencia artificial en México aumentó 95% en el último año, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio ‘El futuro de la ciencia de datos y la IA como acelerador para los profesionales del mañana’ analiza cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo las funciones de los profesionales en el país y en América Latina.

El documento indica que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron más de 14,000 ofertas de empleo vinculadas con inteligencia artificial, en áreas como análisis de datos, business intelligence, ciencia de datos y machine learning.

El informe proyecta que en 2025 el 50% de las tareas estarán automatizadas y que, entre 2025 y 2030, el mercado laboral experimentará una transformación estructural del 22%. Durante un conversatorio en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialistas señalaron que la automatización y la adopción de IA están acelerando el desplazamiento de actividades humanas en múltiples sectores.

Las estimaciones indican que entre 2030 y 2050 podrían desaparecer 92 millones de empleos en el mundo, al mismo tiempo que surgirían 170 millones de nuevas posiciones. Los roles con mayor crecimiento están relacionados con ciencia de datos, tecnologías financieras e inteligencia artificial, mientras que otros como cajeros, auxiliares de venta o diseñadores gráficos muestran una tendencia a la baja.

El Observatorio del Conocimiento de UNIR identificó más de 2.8 millones de vacantes en portales de empleo de México y Latinoamérica, de las cuales 65,838 correspondieron a ciencia de datos e inteligencia artificial, con un incremento de 300% en los últimos cinco años. El análisis incluyó ofertas publicadas en España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Nicaragua y Argentina.

En el ámbito educativo, el informe resalta que la inteligencia artificial se convertirá en un eje central para las instituciones de enseñanza y en un catalizador de nuevas disciplinas. El principal desafío será la empleabilidad y la preparación de estudiantes para un mercado que demanda habilidades emergentes, lo que exige una integración práctica de estas tecnologías en los planes de estudio.

Expertos recordaron que procesos de reestructuración recientes, como los de Microsoft y Walmart, implicaron la eliminación de 6,000 y 1,500 empleos respectivamente, reflejando una tendencia global de sustitución laboral. Sin embargo, también destacaron que el uso de IA puede incrementar la productividad y reducir tareas rutinarias, permitiendo que los trabajadores se concentren en actividades de mayor valor estratégico.