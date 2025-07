Crece polémica por canciones generadas con IA tras éxito de The Velvet Sundown

The Velvet Sundown alcanzó casi un millón de oyentes en pocas semanas, pero muchos creen que no es una banda real, sino un proyecto musical hecho con inteligencia artificial

Una banda de rock misteriosa, que posiblemente ni siquiera exista como tal, ha ganado gran popularidad en plataformas de streaming, lo que vuelve a encender las alarmas sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria musical.

Se trata de The Velvet Sundown, un grupo que en pocas semanas sumó cerca de un millón de oyentes. Sin embargo, muchos creen que no se trata de una banda real en el sentido tradicional.

Usuarios de Reddit y TikTok detectaron dos discos de la agrupación que aparecieron de forma repentina en Spotify y otras plataformas en junio. Crece la sospecha de que toda la música fue creada por inteligencia artificial.

En un video promocional del grupo se lanza la pregunta de si en verdad son reales o no. Aunque cada día se suben miles de canciones generadas por IA, The Velvet Sundown ha destacado especialmente, justo cuando aumenta la presión para que las plataformas identifiquen claramente este tipo de contenido.

El periodista musical Eric Alper escuchó las canciones y las describió como decentes, con un estilo similar al rock sureño de los años 70, evocando a bandas como Kansas o Creedence Clearwater Revival. Según Alper, la industria musical no ha mostrado mayor interés en diferenciar lo creado por humanos de lo generado por máquinas. De hecho, una investigación publicada por Billboard en 2023 reveló que 35% de las canciones del ranking Hot 100 incluían algún uso de IA.

Otra banda completamente generada por inteligencia artificial, The Devil Inside, también ha logrado notoriedad. Su tema más popular, Bones in the River, acumula más de 1.7 millones de reproducciones en Spotify.

Actualmente, Spotify no cuenta con reglas que impidan subir música generada por IA, por lo que los oyentes muchas veces no saben si lo que escuchan fue hecho por una persona o una máquina.

Por su parte, la plataforma francesa Deezer ha adoptado un enfoque diferente. En abril reportó que 18% de las nuevas canciones subidas eran completamente creadas por IA, es decir, unas 20 mil canciones al día. El mes pasado se convirtió en la primera gran plataforma en lanzar una herramienta de detección para alertar a los usuarios sobre este tipo de contenido.

Su director general, Alexis Lanternier, aseguró que la inteligencia artificial no es buena ni mala en sí misma, pero que es clave actuar con responsabilidad y transparencia para generar confianza entre usuarios y la industria. Lanternier también afirmó con certeza que la música de The Velvet Sundown fue generada en su totalidad por IA.

El auge de este tipo de tecnología también ha provocado una oleada de demandas por parte de músicos y compositores que acusan a desarrolladores de usar su material sin permiso para entrenar modelos de IA.

Actualmente existen páginas como Suno o Udio que permiten crear canciones completas a partir de texto. Y según los expertos, la calidad de estas herramientas mejora cada vez más.

La canción más escuchada de The Velvet Sundown se titula Dust on the Wind.

El analista tecnológico Carmi Levy considera que la calidad es tan alta que resulta casi imposible detectar que fue generada por una máquina. También advierte que plataformas como Spotify funcionan como un viejo oeste digital, ya que cualquiera puede subir contenido sin estar obligado a especificar si fue creado con IA.

CTV News salió a las calles de Toronto para preguntar a las personas qué opinan sobre la banda y la música generada por inteligencia artificial. Tras escuchar algunas canciones, varios dijeron que preferirían saber si fueron creadas por una máquina.

Algunas personas señalaron que dejarían de escuchar ese tipo de música si supieran que fue generada por IA, mientras que otras afirmaron que, si la canción les gusta, no les importa quién —o qué— la hizo.

Levy concluyó que tanto la industria tecnológica como la musical, e incluso los propios usuarios, deben avanzar hacia estándares claros que permitan etiquetar correctamente el contenido creado con inteligencia artificial. Por ahora, todo está permitido.