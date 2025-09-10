Crecen más de 200% ataques con mensajes falsos en México

Ataques con mensajes falsos crecieron 202% en México, con 360 millones de detecciones en un año

Los ataques con mensajes falsos crecieron 202% en México, con 360 millones de detecciones en un año, lo que equivale a un promedio diario de 987,000 bloqueos, según el Panorama de Amenazas 2025 de Kaspersky.

En América Latina, se registraron 1,291 millones de bloqueos de intentos de phishing en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento de 85% frente al periodo 2023/2024. El volumen equivale a un promedio de 3.5 millones de ataques por día o más de 2,400 por minuto.

Los especialistas de Kaspersky atribuyen este crecimiento al uso de Inteligencia Artificial para perfeccionar y escalar los ataques.

Un ejemplo claro es la expansión de las llamadas granjas de phishing: redes de dispositivos móviles conectados que envían smishing (mensajes fraudulentos por SMS) en masa, impulsados por tecnologías de RPA (Robotic Process Automation). Herramientas originalmente creadas para optimizar procesos corporativos ahora permiten a grupos criminales automatizar envíos masivos y personalizados en cuestión de minutos, alcanzando a miles de víctimas con un alto nivel de sofisticación y baja trazabilidad.

Este método se suma a otras prácticas ya documentadas, como la utilización de audios y videos manipulados por IA —deepvoice y deepfake— que recrean voces e identidades de figuras públicas, autoridades o contactos cercanos para engañar a usuarios, principalmente en redes sociales, con falsas oportunidades de inversión o beneficios económicos.

Según Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, el uso de IA y RPA marca una nueva etapa en el cibercrimen, con la capacidad de distribuir millones de mensajes maliciosos con un costo mínimo y en tiempos reducidos, lo que incrementa la exposición de usuarios y organizaciones a fraudes digitales.