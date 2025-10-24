Revolut recibe aprobación final para iniciar operaciones bancarias en México

Revolut completó el proceso regulatorio para operar como banco en México, marcando un nuevo paso en su expansión en América Latina

Revolut obtuvo la aprobación final de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el aval del Banco de México, para iniciar operaciones como Institución de Banca Múltiple en el país.

Con esta autorización, la fintech podrá ofrecer servicios bancarios en el país con depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por aproximadamente 3.4 millones de pesos mexicanos.

La compañía se convierte en el primer banco digital independiente en completar de forma directa el proceso de licencia y aprobación bancaria en México. Este paso marca la consolidación de su presencia en el mercado nacional, donde ya prepara el lanzamiento de su aplicación para los usuarios registrados en la lista de espera.

Como entidad regulada, Revolut podrá ofrecer una gama completa de servicios financieros con mayores garantías de seguridad.

Juan Miguel Guerra, director general de Revolut Bank S.A., señaló que la aprobación refleja el esfuerzo de su equipo y la apertura de las autoridades para impulsar la competencia en el sistema financiero.

Con esta autorización, Revolut amplía su expansión en América, donde ya opera en Estados Unidos y Brasil, y avanza en sus planes para obtener una licencia bancaria en Colombia y adquirir una institución financiera en Argentina.