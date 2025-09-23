Data Centers disparan consumo eléctrico en Europa

En 2024, los centros de datos de la UE absorbieron el 3% de la electricidad y su expansión en 2030 podría llevarlos a consumir la misma cantidad de energía que toda España

En 2024, los centros de datos consumieron el 3% de la electricidad generada en la Unión Europea, pero su crecimiento acelerado podría llevarlos a usar la misma cantidad de energía que España en 2030, según un estudio publicado por Eurelectric.

El número de centros de datos en la Unión Europea y el Reino Unido superó los 1,000 en 2024, con una capacidad informática total de 9.4 GW, que se espera se multiplique 2.5 veces para 2030, según el informe Powerbarometer 2025 de la plataforma que representa a los generadores eléctricos.

Eurelectric estima que estos centros podrían consumir al menos 150 teravatios-hora (TWh), lo que representaría un aumento superior al 170% desde 2022. Además, hasta un tercio de estos almacenes digitales se concentran en zonas específicas, lo que genera una presión importante sobre las redes eléctricas locales y requiere planificación estratégica para expandir la capacidad futura.

Ejemplos de esta concentración son Londres, con 158 centros que representan el 44% del total británico; Dublín, con 85 centros que equivalen al 87% del total irlandés; París, con 86 almacenes que concentran el 35% de la infraestructura francesa; y Madrid, con 49 centros que suman el 38% del total en España.

Electrificación del transporte

El estudio también indica que electrificar todos los vehículos de la Unión Europea permitiría ahorrar 100,000 millones de euros al año, frente a los 400,000 millones que gasta actualmente en importaciones de combustibles fósiles, aunque estas compras han disminuido ligeramente.

Instalar bombas de calor en hogares y empresas podría reducir las importaciones de gas natural en más de 40,000 millones de euros, añade la patronal.

Renovables y nuclear

Eurelectric resalta que las energías renovables y la nuclear generaron el 72% de la electricidad de la UE en lo que va del año, un máximo histórico, mientras que la generación con combustibles fósiles cayó 89 TWh en 2024, reduciendo su participación a un mínimo histórico del 28%. Por primera vez, la energía solar superó al carbón en la mezcla eléctrica del bloque.

El informe también señala que la demanda eléctrica se está recuperando lentamente, con un repunte industrial en países como España, Suecia y Finlandia, mientras que Alemania e Italia permanecen en una situación más frágil.

Precios y flexibilidad

Los precios mayoristas bajaron en 2024 a 82 euros por megavatio-hora (MWh), el nivel más bajo desde la crisis de 2021 y 2022, cuando alcanzaron 227 euros/MWh, aunque persisten la volatilidad y las diferencias regionales.

La flexibilidad de la red sigue rezagada, con apenas 5.4 GW de baterías instaladas, frente a los 60 GW que se esperan para 2030.

Eurelectric concluye que Europa necesita acelerar la electrificación e invertir en redes, almacenamiento y flexibilidad para construir un sistema energético confiable que ofrezca electricidad asequible a todos los consumidores.

Según Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, la débil demanda sigue siendo un obstáculo para inversiones sostenidas. En 2024, el consumo eléctrico creció apenas un 1% y aún se mantiene 7% por debajo de los niveles de 2021, lo que evidencia que la UE sigue recuperándose de la crisis energética.

Incentivar la electrificación será clave para alcanzar el objetivo del 32% de energías limpias para 2030, y la patronal pide a los responsables políticos acelerar la transición en transporte, calefacción e industria, además de crear incentivos claros para invertir en redes y soluciones de flexibilidad que equilibren el sistema.