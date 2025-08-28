Datos Duros: cifras de tecnología en agosto

Consulta el compendio de las cifras más relevantes en la industria de tecnología, telecomunicaciones, web y social media, publicadas durante agosto por diversas empresas y consultoras

Como cada mes, presentamos nuestro compendio de las cifras más relevantes en la industria de tecnología, telecomunicaciones, web y social media, publicadas durante agosto por diversas empresas y consultoras.

Para acceder a las notas completas, haz clic sobre el título de cada una de ellas.

El 97.6% de las empresas confirma que la IA tiene un impacto transformador, con mejoras funcionales de 20% a 49% en las implementaciones más exitosas

Durante el primer semestre de 2025, México registró 40.6 mil millones de intentos de ciberataques , ubicándose en segundo lugar en Latinoamérica, que representó el 25% del total de detecciones globales

Se ha detectado una campaña masiva de phishing en América Latina que involucra más de 1,000 dominios maliciosos de origen chino

Durante el segundo trimestre de 2025, el phishing continuó siendo el principal método de acceso inicial, presente en un tercio de todos los incidentes, lo que representa un descenso respecto al 50 % del trimestre anterior

Los ataques de ransomware crecieron 33% a nivel mundial durante 2024, alcanzando un promedio semanal de más de 1,200 ataques por organización, la cifra más alta de los últimos tres años

En la región de Latinoamérica, el promedio fue de 2,917 ataques semanales, con un aumento de 4% frente a julio de 2024. Colombia registró 4,073 ataques por semana (+39%), México 3,429 (+10%), Brasil 2,856 (+5%), Chile 2,010 (+9%) y Argentina 2,279 (+25%)

En 2024, el mercado de streaming de video en México generó ingresos por 6,753.7 millones de dólares y se proyecta que alcance los 21,663 millones de dólares para 2030

Más del 85% de las empresas en Latinoamérica utilizan inteligencia artificial (IA) en al menos uno de sus procesos

El fraude cibernético generado por inteligencia artificial (IA) ocasionó pérdidas superiores a 20,000 millones de pesos en México durante 2024

En México, el 82% de las transacciones presenciales de la población bancarizada se realiza en efectivo, a pesar del crecimiento del comercio electrónico y la expansión de soluciones de pago digitales

México es el segundo país de América Latina con mayor potencial de renovación tecnológica, solo detrás de Brasil, con más de 7.6 millones de computadoras de consumo listas para ser reemplazadas

El tiempo excesivo que niños y jóvenes adultos pasan frente al celular , videojuegos y otros dispositivos electrónicos podría afectar su salud cardíaca

27% de las organizaciones en la región experimentó al menos un ciberataque en los últimos 12 meses

El 91% de las empresas mexicanas han registrado intentos de infiltración en sus redes, mientras que 64% ha reportado incidentes en los que actores maliciosos ejecutaron código dentro de sus sistemas o intentaron comunicarse con equipos comprometidos para tomar el control

