Datos Duros: cifras de tecnología en octubre

Como cada mes, presentamos nuestro compendio de las cifras más relevantes en la industria de tecnología, telecomunicaciones, web y social media, publicadas durante octubre por diversas empresas y consultoras.

Para acceder a las notas completas, haz clic sobre el título de cada una de ellas.

La economía de Estados Unidos depende actualmente de las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA), que aportaron hasta 1.3% al crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2025

El 97% de los ataques de identidad a nivel global tiene como objetivo las contraseñas , mientras que 80% de los incidentes registrados buscan el robo de datos con fines financieros

El 83% de las organizaciones que han implementado el modelo Zero Trust ha logrado reducir los incidentes de seguridad, mientras que solo el 30% utiliza herramientas de autenticación basadas en inteligencia artificial (IA)

El producto interno bruto (PIB) de Taiwán podría registrar un crecimiento superior al 3.0% en 2026, impulsado por la fuerte demanda de semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial

La aplicación de la inteligencia artificial podría añadir hasta ocho décimas al crecimiento económico mundial gracias a la mejora en la productividad

Este aumento sería significativo, ya que el crecimiento actual ronda el 3%, por lo que un impulso adicional tendría un impacto importante a nivel mundial

Apple sigue liderando el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo, mientras que Nvidia es la que más creció

Un 59.4% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico considera que la paridad de género se ha reducido durante el último año, frente al 48% registrado en 2024

En 2024, el 86% de las organizaciones de América Latina y el Caribe reportó al menos una intrusión cibernética, mientras que el 20% enfrentó cinco o más eventos, en comparación con el 81% y el 4% registrados en 2023

La Red de Servicios Gubernamentales del Ejecutivo taiwanés ha registrado un promedio de 2.8 millones de ciberataques diarios en lo que va del año

73% de las organizaciones mexicanas ya implementa sistemas de monitoreo de TI, lo que coloca al país como el segundo mercado más maduro de la región, solo detrás de Brasil, que alcanza 79%

Un análisis de 1.4 millones de fotografías y videos publicados en plataformas como Google, Wikipedia, IMDb y YouTube confirmó que los contenidos digitales amplifican los sesgos de género

La confianza de los directores generales (CEO) en la economía global se sitúa en 68% , su nivel más bajo desde 2021, lo que refleja un entorno caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre

El 65% de los líderes de TI a nivel mundial reconoce que sus defensas actuales no pueden resistir los ciberataques impulsados por inteligencia artificial, y solo 31% confía en su capacidad para enfrentarlos

El 40% de los pequeños y medianos comercios evalúa cambiar a servicios de pago ofrecidos por PayTechs

América Latina registró una reducción del 7% en los ataques de ransomware en comparación con el periodo anterior

A nivel mundial, el 72% de las personas afirma que no puede imaginar su vida sin internet, mientras que el 71% considera que la tecnología es necesaria para resolver los problemas actuales. No obstante, el 56% también percibe que este progreso está destruyendo la vida cotidiana

América Latina y el Caribe concentran el 14% de las visitas globales a soluciones de IA, superando su participación de 11% en el uso de Internet

1.5 billones de dólares en transacciones y un crecimiento interanual superior al 60 % marcan la expansión del ecosistema cripto en América Latina, con México consolidándose como el tercer mercado más grande de la región con 71.2 mil millones de dólares , solo detrás de Brasil y Argentina

En 2024, la inteligencia artificial (IA) generó aproximadamente el 17% de las comunicaciones de empresas y organizaciones gubernamentales, desde ofertas de empleo hasta comunicados de prensa

