Datos Duros: cifras de tecnología en septiembre

Consulta el compendio de las cifras más relevantes en la industria de tecnología, telecomunicaciones, web y social media, publicadas durante septiembre por diversas empresas y consultoras

Como cada mes, presentamos nuestro compendio de las cifras más relevantes en la industria de tecnología, telecomunicaciones, web y social media, publicadas durante septiembre por diversas empresas y consultoras.

Para acceder a las notas completas, haz clic sobre el título de cada una de ellas.

La demanda de especialistas en inteligencia artificial en México aumentó 95% en el último año

La demanda de especialistas en en México aumentó en el último año Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron más de 14,000 ofertas de empleo vinculadas con inteligencia artificial, en áreas como análisis de datos, business intelligence, ciencia de datos y machine learning

ofertas de empleo vinculadas con inteligencia artificial, en áreas como análisis de datos, business intelligence, ciencia de datos y machine learning En 2025 el 50% de las tareas estarán automatizadas y que, entre 2025 y 2030, el mercado laboral experimentará una transformación estructural del 22%

de las tareas estarán automatizadas y que, entre 2025 y 2030, el mercado laboral experimentará una transformación estructural del Las estimaciones indican que entre 2030 y 2050 podrían desaparecer 92 millones de empleos en el mundo, al mismo tiempo que surgirían 170 millones de nuevas posiciones

Los ciudadanos rusos perdieron en los primeros ocho meses de este año 134,000 millones de rublos (alrededor de 1,602 millones de dólares ) debido a estafas telefónicas y otros ciberdelitos

Los ciudadanos rusos perdieron en los primeros ocho meses de este año 134,000 millones de rublos (alrededor de ) debido a telefónicas y otros ciberdelitos Aunque el monto de las pérdidas es superior al del año pasado, el ritmo de crecimiento de estos delitos comenzó a disminuir. En 2024 el incremento fue de 13% , mientras que en 2025 se registró una reducción de 4%

, mientras que en 2025 se registró una reducción de Tan solo en 2024 más de 448 mil rusos fueron víctimas de fraudes en línea, con pérdidas que ascendieron a 200,000 millones de rublos (unos 2,000 millones de dólares)

TikTok se ubicó como la aplicación más descargada en México, con más de 6 millones de instalaciones

TikTok se ubicó como la aplicación más descargada en México, con más de de instalaciones Temu ocupa el segundo lugar con 2.8 millones de descargas, seguida de Mercado Libre con 2.6 millones

ocupa el segundo lugar con de descargas, seguida de con ChatGPT ingresó al top 10 con más de 1.5 millones de descargas, y junto con WhatsApp , Facebook e Instagram

ingresó al con más de de descargas, y junto con , e A nivel global, entre enero y marzo de 2025, las aplicaciones más descargadas fueron Instagram (137 millones), TikTok (136 millones), ChatGPT (114 millones), Facebook (109 millones), WhatsApp (108 millones) y Temu (90 millones)

La economía de Canadá podría alcanzar 3.65 billones de dólares en 2035 si las empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial y responden a los retos del cambio climático

La economía de podría alcanzar en 2035 si las empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial y responden a los retos del cambio climático En 2023, el PIB canadiense se ubicó en 2.89 billones de dólares

El escenario más optimista proyecta un crecimiento de 9.3% por encima de la línea base en 2035, con un PIB estimado en 3.65 billones de dólares, apoyado en la cooperación internacional para la adopción de inteligencia artificial y en la confianza en la ciberseguridad

En México, los periódicos impresos representan 3% y los digitales 4.3% del consumo de información, manteniéndose en los últimos lugares frente al dominio de las plataformas digitales

En México, los periódicos impresos representan y los digitales del consumo de información, manteniéndose en los últimos lugares frente al dominio de las plataformas digitales WhatsApp concentra 12.4%, Facebook 11% y YouTube 10.7% , consolidándose como los principales canales de acceso a noticias y contenidos

concentra , consolidándose como los principales canales de acceso a noticias y contenidos La televisión aún conserva un papel relevante con 9.7% , sobre todo entre audiencias intergeneracionales y de mayor edad

, sobre todo entre audiencias intergeneracionales y de mayor edad Paralelamente, TikTok alcanza 9.4% e Instagram 9%, posicionándose como fuentes confiables de información más allá del entretenimiento, gracias a su inmediatez y formato visual

En 2024, los centros de datos consumieron el 3% de la electricidad generada en la Unión Europea , pero su crecimiento acelerado podría llevarlos a usar la misma cantidad de energía que España en 2030

En 2024, los consumieron el de la electricidad generada en la , pero su crecimiento acelerado podría llevarlos a usar la misma cantidad de energía que España en 2030 El número de centros de datos en la Unión Europea y el Reino Unido superó los 1,000 en 2024, con una capacidad informática total de 9.4 GW, que se espera se multiplique 2.5 veces para 2030

para 2030 Se estima que estos centros podrían consumir al menos 150 teravatios-hora (TWh), lo que representaría un aumento superior al 170% desde 2022

Las solicitudes de patentes en agricultura digital crecen 9.4% anual, una tasa tres veces mayor que el promedio de todas las tecnologías, en respuesta al desafío global de alimentar a más de 10,000 millones de personas hacia 2050

Las solicitudes de patentes en crecen anual, una tasa tres veces mayor que el promedio de todas las tecnologías, en respuesta al desafío global de alimentar a más de 10,000 millones de personas hacia 2050 América Latina y, especialmente, México se han consolidado como polos de innovación para fortalecer la seguridad alimentaria global

se han consolidado como polos de innovación para fortalecer la seguridad alimentaria global Se proyecta que en los próximos 25 años el país podría abastecer entre dos y tres de cada cinco frutas y verduras a nivel mundial

frutas y verduras a nivel mundial A nivel global, Europa lidera en patentes de agricultura digital, apoyada por un ecosistema con 194 startups y 125 universidades, mientras Asia superó a Norteamérica en 2020. América Latina registró un crecimiento medio anual de 11% entre 2000 y 2022

Un 46.5% de los jóvenes en Taiwán recurre a herramientas de inteligencia artificial (IA) para atender problemas de salud mental

Un de los jóvenes en recurre a herramientas de inteligencia artificial (IA) para atender problemas de salud mental La cifra supera a quienes buscan apoyo en oficinas de orientación escolar ( 41.1% ) o en profesionales de la salud ( 30.4% )

) o en profesionales de la salud ( ) 1 de cada 5 jóvenes taiwaneses ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida

jóvenes taiwaneses ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida Entre ellos, las mujeres presentan un riesgo más elevado: 23.4% reportó ideación suicida moderada o grave, frente al 7.5% de los hombres

El avance que representa la inteligencia artificial (IA), comparable con hitos como la electricidad o internet, podría impulsar un crecimiento de casi 37% en el comercio mundial y de 13% en el PIB global de aquí a 2040

El avance que representa la (IA), comparable con hitos como la electricidad o internet, podría impulsar un crecimiento de casi en el comercio mundial y de en el PIB global de aquí a 2040 Si la brecha en el uso de IA se mantiene amplia, el comercio crecería 33.7% , mientras que en un escenario más equilibrado el incremento alcanzaría 36.7%

, mientras que en un escenario más equilibrado el incremento alcanzaría Las exportaciones de países de bajos ingresos subirían 23.9% en el escenario más desigual y 31.9% en uno más equitativo

en el escenario más desigual y en uno más equitativo Las economías de ingresos altos aumentarían sus exportaciones 36.4%, mientras que las de ingresos medios lograrían un alza de 37.9%

La industria aeroespacial se prepara para un cambio profundo hacia 2035, donde la inteligencia artificial y los gemelos digitales serán los principales impulsores de la transformación

La industria se prepara para un cambio profundo hacia 2035, donde la y los serán los principales impulsores de la transformación El 60% de los fabricantes espera que la experiencia humana siga siendo esencial en los procesos de producción, reforzando un modelo híbrido donde la IA complementa la operación

de los fabricantes espera que la experiencia humana siga siendo esencial en los procesos de producción, reforzando un modelo híbrido donde la IA complementa la operación El 63% de los líderes del sector está dispuesto a incorporar IA con agentes en sus cadenas de suministro, aunque solo el 6% lo ha hecho hasta ahora

de los líderes del sector está dispuesto a incorporar IA con agentes en sus cadenas de suministro, aunque solo el lo ha hecho hasta ahora En promedio, se prevé que únicamente el 40% de las operaciones de fabricación estén totalmente automatizadas en los próximos siete años

El 97% de las instituciones educativas que sufrieron cifrado de datos logró recuperar su información, mientras que los costos de recuperación cayeron 77% en educación superior y 39% en educación media y básica

El de las instituciones educativas que sufrieron cifrado de datos logró recuperar su información, mientras que los costos de recuperación cayeron en educación superior y en educación media y básica Además, las demandas de rescate se redujeron 73% , con pagos promedio que pasaron de 6,800,000 dólares en escuelas de nivel básico y medio, y de 4,463,000 dólares en universidades

, con pagos promedio que pasaron de en escuelas de nivel básico y medio, y de en universidades Las escuelas de educación media y básica lograron detener el 67% de los intentos de ransomware antes de que cifraran archivos, mientras que las universidades alcanzaron un 38%, el nivel más alto en los últimos cuatro años

Actualmente, cerca del 68% de la actividad en línea comienza en motores de búsqueda, y alrededor del 90% de las consultas se realizan en Google

Actualmente, cerca del de la actividad en línea comienza en motores de búsqueda, y alrededor del de las consultas se realizan en Google Sin embargo, cuando los usuarios reciben un resumen generado por IA como el de AI Overviews, la probabilidad de que hagan clic en un enlace de Google se reduce al 50%

Aunque las impresiones de búsqueda crecieron 49%, los clics cayeron 30%, lo que confirma que los usuarios obtienen sus respuestas directamente de los resúmenes y tienden a cerrar sesión después de consultarlos

Los ataques con mensajes falsos crecieron 202% en México, con 360 millones de detecciones en un año, lo que equivale a un promedio diario de 987,000 bloqueos

Los ataques con mensajes falsos crecieron en México, con de detecciones en un año, lo que equivale a un promedio diario de bloqueos En América Latina, se registraron 1,291 millones de bloqueos de intentos de phishing en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento de 85% frente al periodo 2023/2024

de bloqueos de intentos de en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento de frente al periodo 2023/2024 El volumen equivale a un promedio de 3.5 millones de ataques por día o más de 2,400 por minuto

El 86% de los líderes de TI afirma que su trabajo define los servicios para empleados, y el 93% ya usa inteligencia artificial más allá de fases piloto

El de los líderes de TI afirma que su trabajo define los servicios para empleados, y el ya usa inteligencia artificial más allá de fases piloto Hoy, el 72% del tiempo de los líderes de TI se dedica a tareas estratégicas como liderazgo ejecutivo, innovación y gestión de iniciativas de Recursos Humanos

del tiempo de los líderes de TI se dedica a tareas estratégicas como liderazgo ejecutivo, innovación y gestión de iniciativas de Recursos Humanos El 74% de los empleados reconoce que incluso un problema técnico menor puede interrumpir su jornada laboral, mientras que el 40% se siente frustrado solo al pensar en contactar al área de TI por la lentitud o repetición de procesos

El fraude en apuestas en línea en México alcanza un 3% en procesos de verificación, el doble del promedio global, mientras que el 82.9% de los operadores ya reportó un aumento de intentos fraudulentos en 2025

El en apuestas en línea en México alcanza un en procesos de verificación, el doble del promedio global, mientras que el de los operadores ya reportó un aumento de intentos fraudulentos en 2025 Actualmente, más de 4 millones de personas participan en plataformas de iGaming en el país y el mercado se proyecta en 25,000 millones de pesos para 2025

de personas participan en plataformas de en el país y el mercado se proyecta en para 2025 Además, el 41% de los mexicanos realiza actividades de apuesta, cifra que sube a 46% entre los aficionados al deporte

La adopción de la inteligencia artificial generativa y agéntica está mostrando resultados tangibles: las empresas que ya la utilizan registran un retorno de inversión promedio de 1.7 veces , mientras que 2 de cada 5 organizaciones esperan obtener beneficios positivos en un plazo de 1 a 3 años

La adopción de la y está mostrando resultados tangibles: las empresas que ya la utilizan registran un retorno de inversión promedio de , mientras que organizaciones esperan obtener beneficios positivos en un plazo de 1 a 3 años Entre los primeros adoptantes, 30% ya integraron agentes de IA en sus operaciones y se proyecta que los proyectos en esta área crezcan un 48% hacia finales de 2025

ya integraron agentes de IA en sus operaciones y se proyecta que los proyectos en esta área crezcan un hacia finales de 2025 1 de cada 5 organizaciones ya utiliza agentes de IA o sistemas multiagente

organizaciones ya utiliza agentes de IA o sistemas multiagente La adopción de IA generativa creció de 20% en 2024 a 36% en 2025, con 62% de las empresas aumentando su inversión en esta tecnología

Durante el primer trimestre de 2025, Kaspersky detectó 180,000 nuevos malware para Android, lo que representa un aumento de 27% respecto al trimestre anterior

Durante el primer trimestre de 2025, Kaspersky detectó nuevos para Android, lo que representa un aumento de respecto al trimestre anterior Uno de los principales problemas de seguridad en el ecosistema Android es la facilidad con que los usuarios instalan aplicaciones no verificadas desde fuentes externas

es la facilidad con que los usuarios instalan aplicaciones no verificadas desde fuentes externas Estas descargas directas carecen de controles adicionales como las revisiones de Google Play

El costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica disminuyó 9% en 2025, alcanzando los 2.51 millones de dólares

El costo promedio de una de datos en Latinoamérica disminuyó en 2025, alcanzando los La reducción se atribuye a que 75% de las organizaciones en la región utilizan soluciones de seguridad basadas en inteligencia artificial y automatización , lo que permitió ahorros de hasta 900,000 dólares y una reducción de 111 días en los tiempos de detección y contención de incidentes frente a aquellas que no aplican estas tecnologías

de las organizaciones en la región utilizan soluciones de seguridad basadas en y , lo que permitió ahorros de hasta 900,000 dólares y una reducción de días en los tiempos de detección y contención de incidentes frente a aquellas que no aplican estas tecnologías Solo 40% de las organizaciones en la región aplican controles de acceso a sistemas de IA, 30% realiza auditorías periódicas de modelos y 30% valida los datos de entrenamiento

de las organizaciones en la región aplican controles de acceso a sistemas de IA, realiza auditorías periódicas de modelos y valida los datos de entrenamiento En contraste, 63% carece de políticas de gobernanza en IA o aún se encuentran en etapa de diseño

La proporción de información falsa replicada por plataformas de inteligencia artificial (IA) casi se duplicó en un año, pasando del 18% en agosto de 2024 al 35% en agosto de 2025

La proporción de información falsa replicada por plataformas de (IA) casi se duplicó en un año, pasando del en agosto de 2024 al en agosto de 2025 El sistema más usado, ChatGPT , repite información falsa en 40% de sus respuestas, el mismo porcentaje que Meta, convirtiéndose en uno de los principales generadores de contenido incorrecto

, repite información falsa en de sus respuestas, el mismo porcentaje que Meta, convirtiéndose en uno de los principales generadores de contenido incorrecto Entre los modelos con menor difusión de información falsa destacan Claude con 10% y Gemini con 16,67%, mientras que Inflection y Perplexity registran los valores más altos, 56,67% y 46,67% respectivamente. Grok y You.com se ubican en 33,33%, y Mistral y Copilot en 36,67%

El 50% de las empresas en México ya utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones

El de las empresas en México ya utiliza agentes de (IA) en sus operaciones Del total de compañías encuestadas, 17% reporta tener los agentes ‘profundamente integrados’ en operaciones diarias, 34% está cerca de alcanzar ese nivel y 36% los ha implementado en procesos específicos

reporta tener los agentes ‘profundamente integrados’ en operaciones diarias, está cerca de alcanzar ese nivel y los ha implementado en procesos específicos El uso de agentes de IA en México se concentra principalmente en ciberseguridad, con un 52% de adopción en operaciones de seguridad digital, seguido por desarrollo de software con 48%, mientras que la aplicación de marketing, dominante en otros países de Latinoamérica, ocupa solo el séptimo lugar en México

En el primer semestre del año, los fabricantes chinos de pantallas concentraron más del 50% de los ingresos mundiales del sector

En el primer semestre del año, los fabricantes chinos de pantallas concentraron más del de los ingresos mundiales del sector Entre enero y junio, las compañías chinas registraron ingresos combinados de 29,300 millones de dólares , lo que representa un crecimiento interanual de 7%

, lo que representa un crecimiento interanual de Su participación en el mercado global pasó de 48.8% a 52.1% , mientras que Corea del Sur descendió de 33.2% a 30% y Japón de 4.2% a 3.5%

a , mientras que Corea del Sur descendió de a y Japón de a Aunque Samsung mantiene el liderazgo en beneficios operativos, su margen se ha reducido frente a competidores chinos como TCL CSOT o BOE

América Latina registró un crecimiento interanual del 63% en la adopción de criptomonedas , consolidándose como la segunda región de más rápido desarrollo a nivel global, solo detrás de Asia-Pacífico, que creció 69%

América Latina registró un crecimiento interanual del en la adopción de , consolidándose como la segunda región de más rápido desarrollo a nivel global, solo detrás de Asia-Pacífico, que creció Brasil , Venezuela y Argentina se ubicaron entre los 20 primeros países, mientras que México quedó en la posición 23

, y se ubicaron entre los 20 primeros países, mientras que quedó en la posición 23 La región experimentó un aumento respecto al 53% del año anterior, reflejando una adopción creciente tanto en el sector minorista como en el institucional

del año anterior, reflejando una adopción creciente tanto en el sector minorista como en el institucional Norteamérica continúa liderando en términos absolutos, con más de 2.2 billones recibidos en el último año y un crecimiento del 49%

En México , los ataques distribuidos de denegación de servicio ( DDoS ) aumentaron 6% durante la primera mitad de 2025 en comparación con el semestre anterior, al pasar de 18,432 incidentes a 19,531

En , los ataques distribuidos de denegación de servicio ( ) aumentaron durante la primera mitad de 2025 en comparación con el semestre anterior, al pasar de incidentes a El sector de telecomunicaciones fue el más afectado. Los operadores generales concentraron 11,487 ataques, mientras que los operadores de telecomunicaciones por cable registraron el mayor crecimiento, con un incremento de 72% al pasar de 2,239 a 3,858 incidentes

ataques, mientras que los operadores de telecomunicaciones por cable registraron el mayor crecimiento, con un incremento de al pasar de a incidentes Las telecomunicaciones inalámbricas también reportaron un aumento de casi 18% , con 1,311 ataques en lo que va del año

, con ataques en lo que va del año A nivel global, se identificaron más de 8 millones de ataques DDoS en la primera mitad de 2025, incluidos más de 3.2 millones en EMEA

En México, 48% de los encuestados considera deficiente la calidad del sistema educativo

En México, de los encuestados considera deficiente la calidad del sistema educativo Los principales desafíos identificados en el país son un plan de estudios desactualizado con 38% , una formación docente deficiente con 37% y problemas de infraestructura con 28%

, una formación docente deficiente con y problemas de infraestructura con Los mayores problemas señalados para los jóvenes en México son la pobreza y desigualdad con 35% , la baja calidad educativa también con 35% y los efectos de las redes sociales y tecnologías como la inteligencia artificial con 29%

, la baja calidad educativa también con y los efectos de las y tecnologías como la con En cuanto a regulación digital, 78% de los entrevistados en el país está a favor de prohibir las redes sociales a menores de 14 años. Además, 56% de los mexicanos considera que los teléfonos inteligentes deberían prohibirse en las escuelas, mientras que 41% apoya el uso de inteligencia artificial, como ChatGPT, en el aula

México concentra más de 76 millones de jugadores activos y se consolida como el mercado más grande de videojuegos en América Latina y el décimo a nivel mundial

concentra más de de jugadores activos y se consolida como el mercado más grande de en América Latina y el décimo a nivel mundial La industria nacional genera ingresos anuales estimados en 2,300 millones de dólares

Los gamers mexicanos destinan en promedio 5,500 pesos al año a esta actividad, una cifra 25% superior al gasto en otras ramas del entretenimiento como el cine

mexicanos destinan en promedio 5,500 pesos al año a esta actividad, una cifra superior al gasto en otras ramas del entretenimiento como el cine En cuanto a dispositivos de acceso, el teléfono móvil mantiene el liderazgo como principal plataforma de juego, mientras que consolas como Nintendo Switch y PlayStation 5 continúan entre las más demandadas en ventas y popularidad

El 22% de los usuarios en México no protege sus datos en la nube porque desconoce cómo hacerlo y un 16% no sabía que era necesario aplicar medidas de seguridad

El de los usuarios en México no protege sus datos en la nube porque desconoce cómo hacerlo y un no sabía que era necesario aplicar medidas de seguridad 3 de cada 4 mexicanos utiliza servicios en la nube para almacenar información procedente de sus smartphones, incluyendo fotos, contactos y chats

mexicanos utiliza servicios en la nube para almacenar información procedente de sus smartphones, incluyendo fotos, contactos y chats El 31% de los usuarios almacena fotos de carácter íntimo en la nube, confiando únicamente en contraseñas como método de seguridad