Datos Duros: cifras de tecnología en septiembre

Como cada mes, presentamos nuestro compendio de las cifras más relevantes en la industria de tecnología, telecomunicaciones, web y social media, publicadas durante septiembre por diversas empresas y consultoras.
Para acceder a las notas completas, haz clic sobre el título de cada una de ellas.
Crece 95% demanda de especialistas en IA en México
- La demanda de especialistas en inteligencia artificial en México aumentó 95% en el último año
- Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron más de 14,000 ofertas de empleo vinculadas con inteligencia artificial, en áreas como análisis de datos, business intelligence, ciencia de datos y machine learning
- En 2025 el 50% de las tareas estarán automatizadas y que, entre 2025 y 2030, el mercado laboral experimentará una transformación estructural del 22%
- Las estimaciones indican que entre 2030 y 2050 podrían desaparecer 92 millones de empleos en el mundo, al mismo tiempo que surgirían 170 millones de nuevas posiciones
Estafas en línea cuestan a Rusia más de 1,600 mdd
- Los ciudadanos rusos perdieron en los primeros ocho meses de este año 134,000 millones de rublos (alrededor de 1,602 millones de dólares) debido a estafas telefónicas y otros ciberdelitos
- Aunque el monto de las pérdidas es superior al del año pasado, el ritmo de crecimiento de estos delitos comenzó a disminuir. En 2024 el incremento fue de 13%, mientras que en 2025 se registró una reducción de 4%
- Tan solo en 2024 más de 448 mil rusos fueron víctimas de fraudes en línea, con pérdidas que ascendieron a 200,000 millones de rublos (unos 2,000 millones de dólares)
TikTok lidera descargas en México con más de 6 millones
- TikTok se ubicó como la aplicación más descargada en México, con más de 6 millones de instalaciones
- Temu ocupa el segundo lugar con 2.8 millones de descargas, seguida de Mercado Libre con 2.6 millones
- ChatGPT ingresó al top 10 con más de 1.5 millones de descargas, y junto con WhatsApp, Facebook e Instagram
- A nivel global, entre enero y marzo de 2025, las aplicaciones más descargadas fueron Instagram (137 millones), TikTok (136 millones), ChatGPT (114 millones), Facebook (109 millones), WhatsApp (108 millones) y Temu (90 millones)
PIB de Canadá crecería 9.3% con IA hacia 2035
- La economía de Canadá podría alcanzar 3.65 billones de dólares en 2035 si las empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial y responden a los retos del cambio climático
- En 2023, el PIB canadiense se ubicó en 2.89 billones de dólares
- El escenario más optimista proyecta un crecimiento de 9.3% por encima de la línea base en 2035, con un PIB estimado en 3.65 billones de dólares, apoyado en la cooperación internacional para la adopción de inteligencia artificial y en la confianza en la ciberseguridad
WhatsApp lidera consumo de medios en México con 12.4%
- En México, los periódicos impresos representan 3% y los digitales 4.3% del consumo de información, manteniéndose en los últimos lugares frente al dominio de las plataformas digitales
- WhatsApp concentra 12.4%, Facebook 11% y YouTube 10.7%, consolidándose como los principales canales de acceso a noticias y contenidos
- La televisión aún conserva un papel relevante con 9.7%, sobre todo entre audiencias intergeneracionales y de mayor edad
- Paralelamente, TikTok alcanza 9.4% e Instagram 9%, posicionándose como fuentes confiables de información más allá del entretenimiento, gracias a su inmediatez y formato visual
Data Centers disparan consumo eléctrico en Europa
- En 2024, los centros de datos consumieron el 3% de la electricidad generada en la Unión Europea, pero su crecimiento acelerado podría llevarlos a usar la misma cantidad de energía que España en 2030
- El número de centros de datos en la Unión Europea y el Reino Unido superó los 1,000 en 2024, con una capacidad informática total de 9.4 GW, que se espera se multiplique 2.5 veces para 2030
- Se estima que estos centros podrían consumir al menos 150 teravatios-hora (TWh), lo que representaría un aumento superior al 170% desde 2022
México se consolida como líder en agricultura digital
- Las solicitudes de patentes en agricultura digital crecen 9.4% anual, una tasa tres veces mayor que el promedio de todas las tecnologías, en respuesta al desafío global de alimentar a más de 10,000 millones de personas hacia 2050
- América Latina y, especialmente, México se han consolidado como polos de innovación para fortalecer la seguridad alimentaria global
- Se proyecta que en los próximos 25 años el país podría abastecer entre dos y tres de cada cinco frutas y verduras a nivel mundial
- A nivel global, Europa lidera en patentes de agricultura digital, apoyada por un ecosistema con 194 startups y 125 universidades, mientras Asia superó a Norteamérica en 2020. América Latina registró un crecimiento medio anual de 11% entre 2000 y 2022
Casi la mitad de los jóvenes en Taiwán usan IA para su salud mental
- Un 46.5% de los jóvenes en Taiwán recurre a herramientas de inteligencia artificial (IA) para atender problemas de salud mental
- La cifra supera a quienes buscan apoyo en oficinas de orientación escolar (41.1%) o en profesionales de la salud (30.4%)
- 1 de cada 5 jóvenes taiwaneses ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida
- Entre ellos, las mujeres presentan un riesgo más elevado: 23.4% reportó ideación suicida moderada o grave, frente al 7.5% de los hombres
La IA puede elevar el comercio mundial 37% y el PIB global 13% hacia 2040
- El avance que representa la inteligencia artificial (IA), comparable con hitos como la electricidad o internet, podría impulsar un crecimiento de casi 37% en el comercio mundial y de 13% en el PIB global de aquí a 2040
- Si la brecha en el uso de IA se mantiene amplia, el comercio crecería 33.7%, mientras que en un escenario más equilibrado el incremento alcanzaría 36.7%
- Las exportaciones de países de bajos ingresos subirían 23.9% en el escenario más desigual y 31.9% en uno más equitativo
- Las economías de ingresos altos aumentarían sus exportaciones 36.4%, mientras que las de ingresos medios lograrían un alza de 37.9%
IA y gemelos digitales transformarán la industria aeroespacial hacia 2035
- La industria aeroespacial se prepara para un cambio profundo hacia 2035, donde la inteligencia artificial y los gemelos digitales serán los principales impulsores de la transformación
- El 60% de los fabricantes espera que la experiencia humana siga siendo esencial en los procesos de producción, reforzando un modelo híbrido donde la IA complementa la operación
- El 63% de los líderes del sector está dispuesto a incorporar IA con agentes en sus cadenas de suministro, aunque solo el 6% lo ha hecho hasta ahora
- En promedio, se prevé que únicamente el 40% de las operaciones de fabricación estén totalmente automatizadas en los próximos siete años
97% de escuelas recupera datos tras ransomware, pero IA eleva nuevos riesgos
- El 97% de las instituciones educativas que sufrieron cifrado de datos logró recuperar su información, mientras que los costos de recuperación cayeron 77% en educación superior y 39% en educación media y básica
- Además, las demandas de rescate se redujeron 73%, con pagos promedio que pasaron de 6,800,000 dólares en escuelas de nivel básico y medio, y de 4,463,000 dólares en universidades
- Las escuelas de educación media y básica lograron detener el 67% de los intentos de ransomware antes de que cifraran archivos, mientras que las universidades alcanzaron un 38%, el nivel más alto en los últimos cuatro años
La IA reduce clics en Google y afecta a los medios digitales
- Actualmente, cerca del 68% de la actividad en línea comienza en motores de búsqueda, y alrededor del 90% de las consultas se realizan en Google
- Sin embargo, cuando los usuarios reciben un resumen generado por IA como el de AI Overviews, la probabilidad de que hagan clic en un enlace de Google se reduce al 50%
- Aunque las impresiones de búsqueda crecieron 49%, los clics cayeron 30%, lo que confirma que los usuarios obtienen sus respuestas directamente de los resúmenes y tienden a cerrar sesión después de consultarlos
Crecen más de 200% ataques con mensajes falsos en México
- Los ataques con mensajes falsos crecieron 202% en México, con 360 millones de detecciones en un año, lo que equivale a un promedio diario de 987,000 bloqueos
- En América Latina, se registraron 1,291 millones de bloqueos de intentos de phishing en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento de 85% frente al periodo 2023/2024
- El volumen equivale a un promedio de 3.5 millones de ataques por día o más de 2,400 por minuto
IA impulsa transformación de TI más allá del soporte técnico
- El 86% de los líderes de TI afirma que su trabajo define los servicios para empleados, y el 93% ya usa inteligencia artificial más allá de fases piloto
- Hoy, el 72% del tiempo de los líderes de TI se dedica a tareas estratégicas como liderazgo ejecutivo, innovación y gestión de iniciativas de Recursos Humanos
- El 74% de los empleados reconoce que incluso un problema técnico menor puede interrumpir su jornada laboral, mientras que el 40% se siente frustrado solo al pensar en contactar al área de TI por la lentitud o repetición de procesos
México duplica el fraude en iGaming rumbo al Mundial 2026
- El fraude en apuestas en línea en México alcanza un 3% en procesos de verificación, el doble del promedio global, mientras que el 82.9% de los operadores ya reportó un aumento de intentos fraudulentos en 2025
- Actualmente, más de 4 millones de personas participan en plataformas de iGaming en el país y el mercado se proyecta en 25,000 millones de pesos para 2025
- Además, el 41% de los mexicanos realiza actividades de apuesta, cifra que sube a 46% entre los aficionados al deporte
Empresas logran ROI de 1.7 veces con IA generativa
- La adopción de la inteligencia artificial generativa y agéntica está mostrando resultados tangibles: las empresas que ya la utilizan registran un retorno de inversión promedio de 1.7 veces, mientras que 2 de cada 5 organizaciones esperan obtener beneficios positivos en un plazo de 1 a 3 años
- Entre los primeros adoptantes, 30% ya integraron agentes de IA en sus operaciones y se proyecta que los proyectos en esta área crezcan un 48% hacia finales de 2025
- 1 de cada 5 organizaciones ya utiliza agentes de IA o sistemas multiagente
- La adopción de IA generativa creció de 20% en 2024 a 36% en 2025, con 62% de las empresas aumentando su inversión en esta tecnología
Detectan más de 180,000 nuevos virus para Android
- Durante el primer trimestre de 2025, Kaspersky detectó 180,000 nuevos malware para Android, lo que representa un aumento de 27% respecto al trimestre anterior
- Uno de los principales problemas de seguridad en el ecosistema Android es la facilidad con que los usuarios instalan aplicaciones no verificadas desde fuentes externas
- Estas descargas directas carecen de controles adicionales como las revisiones de Google Play
Costo de filtraciones de datos en AL caen 9% a 2.51 mdd
- El costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica disminuyó 9% en 2025, alcanzando los 2.51 millones de dólares
- La reducción se atribuye a que 75% de las organizaciones en la región utilizan soluciones de seguridad basadas en inteligencia artificial y automatización, lo que permitió ahorros de hasta 900,000 dólares y una reducción de 111 días en los tiempos de detección y contención de incidentes frente a aquellas que no aplican estas tecnologías
- Solo 40% de las organizaciones en la región aplican controles de acceso a sistemas de IA, 30% realiza auditorías periódicas de modelos y 30% valida los datos de entrenamiento
- En contraste, 63% carece de políticas de gobernanza en IA o aún se encuentran en etapa de diseño
ChatGPT repite información falsa en 40% de sus respuestas
- La proporción de información falsa replicada por plataformas de inteligencia artificial (IA) casi se duplicó en un año, pasando del 18% en agosto de 2024 al 35% en agosto de 2025
- El sistema más usado, ChatGPT, repite información falsa en 40% de sus respuestas, el mismo porcentaje que Meta, convirtiéndose en uno de los principales generadores de contenido incorrecto
- Entre los modelos con menor difusión de información falsa destacan Claude con 10% y Gemini con 16,67%, mientras que Inflection y Perplexity registran los valores más altos, 56,67% y 46,67% respectivamente. Grok y You.com se ubican en 33,33%, y Mistral y Copilot en 36,67%
50% de las empresas en México ya utiliza agentes de IA
- El 50% de las empresas en México ya utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones
- Del total de compañías encuestadas, 17% reporta tener los agentes ‘profundamente integrados’ en operaciones diarias, 34% está cerca de alcanzar ese nivel y 36% los ha implementado en procesos específicos
- El uso de agentes de IA en México se concentra principalmente en ciberseguridad, con un 52% de adopción en operaciones de seguridad digital, seguido por desarrollo de software con 48%, mientras que la aplicación de marketing, dominante en otros países de Latinoamérica, ocupa solo el séptimo lugar en México
Fabricantes chinos de pantallas acaparan 52.1% del mercado global
- En el primer semestre del año, los fabricantes chinos de pantallas concentraron más del 50% de los ingresos mundiales del sector
- Entre enero y junio, las compañías chinas registraron ingresos combinados de 29,300 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de 7%
- Su participación en el mercado global pasó de 48.8% a 52.1%, mientras que Corea del Sur descendió de 33.2% a 30% y Japón de 4.2% a 3.5%
- Aunque Samsung mantiene el liderazgo en beneficios operativos, su margen se ha reducido frente a competidores chinos como TCL CSOT o BOE
América Latina crece 63% en adopción de criptomonedas
- América Latina registró un crecimiento interanual del 63% en la adopción de criptomonedas, consolidándose como la segunda región de más rápido desarrollo a nivel global, solo detrás de Asia-Pacífico, que creció 69%
- Brasil, Venezuela y Argentina se ubicaron entre los 20 primeros países, mientras que México quedó en la posición 23
- La región experimentó un aumento respecto al 53% del año anterior, reflejando una adopción creciente tanto en el sector minorista como en el institucional
- Norteamérica continúa liderando en términos absolutos, con más de 2.2 billones recibidos en el último año y un crecimiento del 49%
Ataques DDoS en México crecen 6% y presionan al sector telecom
- En México, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) aumentaron 6% durante la primera mitad de 2025 en comparación con el semestre anterior, al pasar de 18,432 incidentes a 19,531
- El sector de telecomunicaciones fue el más afectado. Los operadores generales concentraron 11,487 ataques, mientras que los operadores de telecomunicaciones por cable registraron el mayor crecimiento, con un incremento de 72% al pasar de 2,239 a 3,858 incidentes
- Las telecomunicaciones inalámbricas también reportaron un aumento de casi 18%, con 1,311 ataques en lo que va del año
- A nivel global, se identificaron más de 8 millones de ataques DDoS en la primera mitad de 2025, incluidos más de 3.2 millones en EMEA
Mexicanos apoyan regular tecnología en las escuelas
- En México, 48% de los encuestados considera deficiente la calidad del sistema educativo
- Los principales desafíos identificados en el país son un plan de estudios desactualizado con 38%, una formación docente deficiente con 37% y problemas de infraestructura con 28%
- Los mayores problemas señalados para los jóvenes en México son la pobreza y desigualdad con 35%, la baja calidad educativa también con 35% y los efectos de las redes sociales y tecnologías como la inteligencia artificial con 29%
- En cuanto a regulación digital, 78% de los entrevistados en el país está a favor de prohibir las redes sociales a menores de 14 años. Además, 56% de los mexicanos considera que los teléfonos inteligentes deberían prohibirse en las escuelas, mientras que 41% apoya el uso de inteligencia artificial, como ChatGPT, en el aula
México lidera el gaming en AL con 76 millones de jugadores
- México concentra más de 76 millones de jugadores activos y se consolida como el mercado más grande de videojuegos en América Latina y el décimo a nivel mundial
- La industria nacional genera ingresos anuales estimados en 2,300 millones de dólares
- Los gamers mexicanos destinan en promedio 5,500 pesos al año a esta actividad, una cifra 25% superior al gasto en otras ramas del entretenimiento como el cine
- En cuanto a dispositivos de acceso, el teléfono móvil mantiene el liderazgo como principal plataforma de juego, mientras que consolas como Nintendo Switch y PlayStation 5 continúan entre las más demandadas en ventas y popularidad
Mexicanos usan la nube sin protección adecuada
- El 22% de los usuarios en México no protege sus datos en la nube porque desconoce cómo hacerlo y un 16% no sabía que era necesario aplicar medidas de seguridad
- 3 de cada 4 mexicanos utiliza servicios en la nube para almacenar información procedente de sus smartphones, incluyendo fotos, contactos y chats
- El 31% de los usuarios almacena fotos de carácter íntimo en la nube, confiando únicamente en contraseñas como método de seguridad
14% de padres mexicanos reporta ciberacoso en videojuegos
- De acuerdo con el informe, 14% de los padres mexicanos indicó que sus hijos fueron víctimas de ciberacoso y 9% de estos casos ocurrió en Discord
- Discord, que cuenta con más de 200 millones de usuarios activos al mes, permite la creación de servidores públicos con millones de miembros o privados con acceso restringido
- Entre los principales riesgos detectados se encuentran enlaces maliciosos, distribución de malware, estafas, catfishing y ciberacoso en espacios cerrados
- Twitch, enfocada en la transmisión en vivo de partidas, expone a sus usuarios a infecciones de malware, robo de datos personales o financieros y secuestro de cuentas, especialmente cuando se utilizan contraseñas débiles o se comparten credenciales