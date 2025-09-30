DeepSeek lanza modelo intermedio de IA

DeepSeek dio a conocer el modelo V3.2-Exp, diseñado para optimizar costos de cómputo y mejorar el rendimiento en comparación con versiones anteriores de sus modelos de lenguaje

DeepSeek presentó un modelo experimental más eficiente en el entrenamiento y con mayor capacidad para procesar secuencias largas de texto frente a versiones anteriores

La firma china nombró a esta versión DeepSeek-V3.2-Exp y la describió como un paso intermedio hacia su próxima arquitectura de nueva generación en el foro de desarrolladores Hugging Face.

Se espera que esa arquitectura se convierta en el lanzamiento más relevante de la empresa desde que las versiones V3 y R1 sorprendieron a Silicon Valley y a inversionistas tecnológicos fuera de China.

El modelo V3.2-Exp integra un mecanismo denominado DeepSeek Sparse Attention, diseñado para reducir costos de cómputo y mejorar el rendimiento en ciertos procesos.