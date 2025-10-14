Dell lanza en México el Pro Max GB10 para desarrollo local de grandes modelos de IA

La estación de trabajo compacta permite entrenamiento, ajuste fino e inferencia de modelos de hasta 200 mil millones de parámetros con 128 GB de memoria unificada y 1000 TFLOPS de rendimiento FP4

Dell Technologies anunció la disponibilidad en México del Dell Pro Max GB10, estación de trabajo de escritorio optimizada para desarrollo y ejecución local de modelos de inteligencia artificial de gran escala.

La arquitectura del sistema permite el entrenamiento, ajuste fino (fine-tuning) e inferencia de modelos de hasta 200 mil millones de parámetros, con compatibilidad para despliegues híbridos en centros de datos o entornos de nube, manteniendo coherencia operativa y eficiencia computacional en un factor de forma compacto.

El sistema integra 128 GB de memoria unificada LPDDR5x de alta velocidad, habilitando operaciones de cómputo intensivo directamente en el entorno local. El motor de procesamiento se basa en el Superchip NVIDIA Grace Blackwell, proporcionando un rendimiento máximo de 1000 TFLOPS en precisión FP4, optimizado para entrenamiento de redes neuronales de gran tamaño y ejecución de inferencia en tiempo real.

La estación de trabajo soporta cargas de trabajo autónomas, minimizando la dependencia de infraestructura en la nube y garantizando baja latencia en la ejecución de modelos críticos.

Ejecuta NVIDIA DGX OS junto con el stack de software NVIDIA AI, asegurando portabilidad de modelos y consistencia en entornos de desarrollo y producción, desde escritorio hasta centros de datos Dell. Esta configuración ofrece un entorno de desarrollo de IA local de alta densidad, escalable y optimizado para la investigación y despliegue de modelos de última generación.