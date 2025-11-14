Demanda de electricidad crecerá más rápido que suministro energético global

Se proyecta que la demanda de electricidad avanzará a un ritmo muy superior al crecimiento energético total, impulsada por centros de datos, electrificación y climatización

Un análisis reciente advierte que la demanda de electricidad aumentará mucho más rápido que el crecimiento energético general en las próximas décadas, lo que subraya la necesidad de diversificar las fuentes de energía.

El informe de la Agencia Internacional de Energía indica que las energías renovables, con la solar a la cabeza, avanzarán más rápido que cualquier otra fuente relevante en los próximos años. También prevé que la demanda global de carbón y petróleo alcance su punto máximo al final de esta década.

El documento destaca que muchos proyectos de gas natural fueron aprobados en 2025 debido a cambios en la política de Estados Unidos, lo que sugiere un incremento en la oferta, aunque persisten dudas sobre su uso futuro. Además, señala que la capacidad nuclear mundial podría crecer al menos un tercio para 2035, después de años de estancamiento.

La AIE afirma que fortalecer la resiliencia de los sistemas energéticos es fundamental, sobre todo porque factores como los centros de datos, la calefacción, la refrigeración y la electrificación impulsan la demanda de energía. El informe estima que la inversión global en centros de datos alcanzará los 580 mil millones de dólares este año, superando la inversión en suministro de petróleo.

Según la AIE, las economías en crecimiento, incluidas las de India y varias naciones del sudeste asiático, Medio Oriente y América Latina, tendrán una influencia cada vez mayor en la dinámica del mercado energético, impulsadas por su potencial solar.

Mientras tanto, desde 2010, China ha concentrado la mitad del crecimiento mundial en demanda de petróleo y gas, además de más de la mitad del aumento en consumo de electricidad.

A diferencia de la tendencia de la última década, el crecimiento del uso de electricidad ya no se limita a economías emergentes. Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, señaló que el consumo eléctrico también está aumentando en economías avanzadas.

Los países enfrentan el reto de cubrir la creciente demanda energética mientras se preparan para los riesgos asociados al calentamiento global. La AIE advierte que el mundo continúa lejos de lograr los objetivos de acceso universal a la energía y de reducción de emisiones. Se calcula que unos 730 millones de personas aún viven sin electricidad y que casi una cuarta parte de la población mundial depende de métodos de cocción ineficientes que dañan la salud y el medio ambiente. Además, 2024 fue el año más caluroso registrado.

La AIE sostiene que los países deben diversificar sus fuentes energéticas y cooperar para fortalecer las cadenas de suministro de materiales críticos para fabricar baterías de vehículos eléctricos y componentes para generación solar y eólica. Esto también requiere mejoras rápidas en redes eléctricas, almacenamiento de energía e infraestructura general.

Stefano Shaefer, asesor global en energía de CAN Internacional, una red mundial de organizaciones ambientales, aseguró que la AIE sigue sin representar adecuadamente la realidad de la mayoría de los países fuera de la OCDE, que avanzan hacia metas de emisiones netas cero con reducciones del 98 por ciento en CO₂ hacia mediados de siglo.