Desmantelan la red ilegal más grande de deportes en vivo

Anuncian el cierre de Streameast, la mayor plataforma ilegal de deportes en vivo, que generaba más de mil 600 millones de visitas al año

La Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), principal coalición mundial contra la piratería, informó el cierre de Streameast, la plataforma ilegal más grande dedicada a la transmisión de deportes en vivo, que registró más de mil 600 millones de visitas durante el año pasado.

De acuerdo con la organización, el desmantelamiento de esta red representa un avance importante en su estrategia para detectar, disuadir y eliminar a quienes operan servicios de piratería digital.

La ACE destacó que Streameast contaba con 80 dominios asociados que en conjunto generaron un tráfico superior a los 1,600 millones de visitas, lo que la consolidaba como la mayor operación ilícita en su tipo a nivel global.

El operativo se llevó a cabo con apoyo de las autoridades egipcias, aunque no se detalló cuál fue su participación exacta. Según reportes del New York Times, dos hombres fueron arrestados recientemente al oeste de El Cairo bajo sospecha de infringir derechos de autor, en una acción donde también se decomisaron computadoras portátiles y teléfonos móviles.

Streameast transmitía partidos de las principales ligas de futbol de Europa, entre ellas la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Primeira Liga de Portugal. También ofrecía acceso a torneos internacionales como la Liga de Campeones, la Copa Mundial de la FIFA, la Eurocopa y la Copa América.

Además, la plataforma facilitaba el acceso ilegal a otros contenidos deportivos, incluyendo la NBA, la NHL, la MLB, MMA, Fórmula 1 y Moto GP.

El tráfico hacia los distintos dominios de Streameast provenía principalmente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Filipinas y Alemania. Tras el desmantelamiento, todos los dominios redirigen ahora a la página oficial de la ACE.