Detectan con IA enfermedades cardíacas a partir de latidos

Investigadores desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial capaz de analizar los sonidos del corazón y detectar anomalías con alta precisión

Un equipo de investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU) desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial capaz de detectar enfermedades cardíacas a través del análisis de los sonidos del corazón.

La tecnología alcanzó un 95% de precisión en pruebas con modelos animales y se encuentra en fase de validación para su aplicación en humanos.

El proyecto, liderado por el profesor asociado Joshua Hutcheson y la investigadora Valentina Dargam, tiene como objetivo facilitar el diagnóstico temprano de anomalías cardíacas, una de las principales causas de mortalidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio partió de la observación de Hutcheson sobre similitudes entre los nódulos que afectan las cuerdas vocales de los cantantes de ópera y las calcificaciones en la válvula aórtica del corazón, las cuales alteran el sonido de los latidos. A partir de esta hipótesis, el equipo de FIU diseñó un sistema de inteligencia artificial capaz de reconocer variaciones en los registros sonoros y asociarlas con patologías cardíacas específicas.

Para avanzar en la aplicación clínica de esta tecnología, FIU firmó un acuerdo de colaboración con la red hospitalaria Baptist Health South Florida, lo que permitirá ampliar la base de datos de sonidos cardíacos humanos y entrenar el algoritmo con información real de pacientes.

El equipo de investigación considera que, más allá de su uso en hospitales, la inteligencia artificial podría implementarse en dispositivos de fácil acceso, como estetoscopios digitales o aplicaciones móviles, con el fin de acercar esta herramienta a la población general y contribuir a la detección temprana de enfermedades cardíacas.

La propuesta busca apoyar al personal médico en la toma de decisiones clínicas, proporcionando diagnósticos más rápidos y precisos que ayuden a prevenir el avance de patologías en etapas críticas.