Dinamarca prohibirá redes sociales a menores de 15 años

Dinamarca busca proteger a los menores de los efectos negativos asociados a plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram, incluyendo adicción, exposición a contenido dañino y manipulación algorítmica

El Gobierno de Dinamarca presentó un acuerdo con partidos opositores para restringir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales.

La medida, respaldada por la mayoría parlamentaria, permitiría excepciones en casos específicos donde los padres autoricen el acceso a partir de los 13 años.

La ministra de Digitalización, Caroline Stage, destacó que el objetivo es establecer un nuevo estándar de protección infantil frente a los riesgos digitales. El plan contempla regular las grandes plataformas que permiten crear perfiles públicos y están asociadas a efectos negativos como adicción, exposición a contenido dañino o ilegal y manipulación algorítmica.

El acuerdo, integrado por 14 iniciativas y con una inversión de 160 millones de coronas danesas (21 millones de euros), propone campañas informativas y el desarrollo de alternativas digitales seguras. Además, incluye el análisis de una regulación para que los fabricantes de dispositivos infantiles incorporen funciones de protección preinstaladas, siguiendo la experiencia de países como Francia y España.

Algunos partidos de izquierda rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente al impacto de plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram. La primera ministra Mette Frederiksen afirmó que la medida busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de cuidar la salud mental y el bienestar digital de niños y jóvenes. Dinamarca se suma así a la tendencia internacional iniciada por Australia, que en 2024 implementó una ley similar.