DirecTV y Sky lanzan internet satelital de Amazon en Sudamérica

DirecTV Latin America y Sky Brasil asumirán la comercialización del internet satelital de Amazon en Sudamérica a partir del próximo año

Las empresas de televisión por satélite DirecTV y Sky comercializarán a partir del próximo año en Sudamérica el servicio de internet satelital de Amazon.

Según un comunicad, DirecTV Latin America y Sky Brasil serán las responsables de desarrollar el mercado de internet satelital del proyecto Amazon LEO en Sudamérica.

Ambas compañías de televisión por satélite, controladas por el argentino Grupo Werthein, tienen una sólida capacidad logística en la región para el negocio de las telecomunicaciones, con más de tres décadas de experiencia en estos mercados, señala el comunicado.

DirecTV Latin America comercializará el servicio de internet de Amazon en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, mientras que Sky lo hará en Brasil.

Con el servicio de internet satelital, DirecTV Latin America y Sky Brasil ampliarán y diversificarán la oferta de conectividad que el Grupo Werthein despliega en Sudamérica mediante fibra óptica, indica el texto.

Hasta ahora, Amazon opera 153 satélites en órbita terrestre baja tras seis lanzamientos, como parte de su plan para ofrecer internet de alta velocidad.

Se prevé que el próximo año inicie una comercialización progresiva del servicio desde el sur del continente hacia la línea del Ecuador, conforme avance el despliegue de la constelación, que alcanzará 3,236 satélites ubicados a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de ochenta lanzamientos.

El sistema integrará satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con el objetivo de atender a clientes residenciales y empresariales. La inversión asociada al proyecto llegará a los 10,000 millones de dólares, según lo anunciado por Amazon.