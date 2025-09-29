EA acepta oferta de compra por 55,000 mdd

Electronic Arts anunció que aceptó la adquisición por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Silver Lake y Affinity Partners en una transacción en efectivo valuada en 55 mil millones de dólares

Electronic Arts (EA), desarrollador de videojuegos, anunció hoy que aceptó la oferta de adquisición del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Silver Lake y Affinity Partners en una operación totalmente en efectivo por 55,000 millones de dólares.

Los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo.

La cotización de EA fue suspendida, con las acciones subiendo alrededor de 6% antes de la apertura del mercado. El viernes ya habían avanzado cerca de 15%, cerrando en 193.35 dólares, después de que el Wall Street Journal reportara que la empresa estaba cerca de concretar este acuerdo.

Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, señaló en un comunicado que la compañía seguirá ampliando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades y crear experiencias transformadoras que inspiren a futuras generaciones.

Por su parte, Jared Kushner, director ejecutivo de Affinity y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, destacó la visión ambiciosa de EA hacia el futuro.

El documento añade que la transacción fue aprobada por el Consejo de Administración de EA y se prevé que concluya en el primer trimestre del año fiscal 2027.

EA es creadora de títulos como EA Sports FC, antes conocido como FIFA, y Madden NFL.