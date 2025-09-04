eBay refuerza su plataforma con IA en su 30 aniversario

A tres décadas de su fundación, eBay integra inteligencia artificial para optimizar búsquedas, recomendaciones y gestión de inventario

eBay anunció la conmemoración de su 30 aniversario con un enfoque en inteligencia artificial y consumo sostenible.

A 3 décadas de su fundación, la compañía ha reforzado la incorporación de IA en su plataforma para optimizar procesos de búsqueda, personalización de recomendaciones y gestión de inventario en categorías como coleccionables, moda y autopartes.

De acuerdo con el Informe de Recommerce 2024, el 40% del volumen bruto de mercancías corresponde a productos de segunda mano y reacondicionados.

Este dato refleja un cambio en los hábitos de consumo: el 77% de los compradores considera más común adquirir artículos de este tipo, impulsados por factores como ahorro (62%), sostenibilidad (26%), acceso a marcas premium a precios más bajos (24%), búsqueda de artículos únicos o coleccionables (18%) y disponibilidad de productos descontinuados (25%).

eBay señaló que su estrategia a futuro se centrará en ampliar el uso de inteligencia artificial y fortalecer el inventario internacional para consolidar la economía circular y responder a las nuevas dinámicas del comercio digital.