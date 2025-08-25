El alto costo ambiental de la inteligencia artificial

La IA ya está en celulares, buscadores y correos, pero su crecimiento depende de combustibles fósiles que incrementan las emisiones y aceleran el calentamiento global

Aunque la inteligencia artificial se ha vuelto accesible desde distintos dispositivos, su consumo energético depende en gran medida de combustibles fósiles, lo que incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y acelera el cambio climático.

La IA funciona principalmente gracias a centros de datos que procesan consultas, almacenan información y la distribuyen. Su expansión ha elevado la demanda de electricidad, afectando la confiabilidad de las redes en comunidades cercanas.

Especialistas del MIT señalan que la mayoría de estos centros se construyen más rápido de lo que las energías renovables pueden integrarse al sistema, por lo que terminan operando con fuentes fósiles.

Además, requieren grandes cantidades de agua para mantenerse fríos. El Instituto de Estudios Ambientales y Estratégicos calcula que los más grandes pueden consumir hasta 18.9 millones de litros al día, equivalente al uso diario de una ciudad de 50 mil habitantes.

Lo que pasa desapercibido para la mayoría de los usuarios es el costo energético real. Investigaciones muestran que generar una sola imagen en alta definición con IA puede gastar la misma energía que cargar la mitad de la batería de un teléfono. Aunque las empresas buscan mejorar la eficiencia de chips y centros de datos, el impacto ambiental no se reduce, ya que cuanto más barato se vuelve un recurso, más se utiliza.

Calcular con precisión cuánto contribuye la IA al calentamiento global es difícil. El impacto depende de factores como la ubicación del centro de datos, el clima de la zona, el tipo de energía disponible y la complejidad de la tarea.

Un estudio comparativo estimó que una consulta sencilla a un modelo de IA puede consumir hasta 23 veces más energía que una búsqueda tradicional en Google. Con tareas más avanzadas, el consumo se dispara: una petición compleja puede requerir hasta 210 veces más energía y un video de apenas tres segundos puede equivaler al gasto de un foco incandescente encendido durante más de un año.

Aun así, la huella tecnológica no comenzó con la IA. Ver una hora de Netflix consume más energía que una consulta compleja a un modelo, y una videollamada de una hora con 10 personas multiplica por diez ese consumo.

Algunos usuarios buscan reducir su dependencia de la IA. Entre las recomendaciones están optar por imágenes capturadas en lugar de generadas, detener la generación de respuestas cuando ya se obtuvo la información necesaria, usar motores de búsqueda alternativos que apoyen proyectos ambientales y limitar el tiempo en redes sociales, ya que la recolección masiva de datos representa cerca del 85% del gasto energético en centros de datos.

Otra alternativa es instalar modelos de IA locales en computadoras personales, lo que permite un mayor control sobre el consumo eléctrico y el uso de datos. Cada acción que reduzca la dependencia de un centro de datos representa un beneficio ambiental tangible.