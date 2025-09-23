El buscador de Google suma AI Mode en español

La nueva función AI Mode de Google divide las preguntas en subtemas, analiza imágenes y permite mantener conversaciones con la IA para obtener información más precisa

Google anunció que empezará a incluir en su buscador una versión en español de su modo con inteligencia artificial (IA), conocido como AI Mode, el cual combina su IA con todas las búsquedas disponibles en la web.

Esta función estará disponible en América Latina y en otros países, aunque no en la Unión Europea.

A diferencia del buscador tradicional, AI Mode emplea una técnica llamada abanico de consultas, que divide la pregunta del usuario en subtemas y busca una respuesta específica para cada uno de ellos.

De acuerdo con la compañía, esta tecnología permite a los usuarios realizar preguntas más extensas con lenguaje natural, sin necesidad de recurrir a palabras clave.

El mes pasado, Google amplió AI Mode en inglés a más de 180 países y territorios, sin incluir a los de la Unión Europea debido a que el modelo aún no cuenta con aprobación en esa región. A inicios de este mes, la herramienta también se lanzó en nuevos idiomas: portugués de Brasil, hindi, indonesio, japonés y coreano.

Según la vicepresidenta de gestión de productos de Google, Hema Budaraju, los usuarios de AI Mode formulan consultas de dos a tres veces más largas en comparación con quienes usan solo el buscador convencional.

La nueva función no solo responde a preguntas escritas, también puede analizar imágenes. Además, al igual que otros chatbots como ChatGPT de OpenAI, permite continuar la conversación con la IA después de la primera consulta para obtener más información.