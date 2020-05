El futuro iPhone 12 despierta rumores

Si bien Apple no ha compartido información sobre el futuro iPhone 12, el sitio tecnológico de The Next Web, explica que hay solo de rumores y suposiciones, incluso un diseño que la compañía no ha compartido oficialmente.

Algunos analistas creen que habrá cuatro modelos de iPhone 12: uno de 5.4 pulgadas, dos de 6.1 pulgadas y un modelo de 6.7 pulgadas, lo que significaría dos dispositivos estándar, uno ‘normal’ y uno Max. Luego habría dos modelos Pro, similar a lo que suele sacar Apple habitualmente.

A pesar de las evidencias de esta teoría, según TNW, sería un poco extraño que habiendo sacado un modelo compacto y económico como es el iPhone SE, la marca decidiera ahora presentar un nuevo iPhone de 5.4 pulgadas.

Algunos rumores apuntan a que habrá un gran cambio en el diseño general de la nueva serie, apuntando hacia el pasado iPhone 4: diseño más cuadrado con bordes más afilados, que muchos analistas consideran un cambio positivo.

Con respecto a las cámaras, aunque la comunidad espera que el número de cámaras sea el mismo, es probable que el iPhone 12 estándar incorpore dos cámaras y que el modelo Pro tenga tres. Esto no significará peores fotografías, pues Apple trabaja constantemente en su software de procesamiento de imágenes, aunque lo más probable es que se trate de una actualización para el iOS 14.

Uno de los rumores más fuertes es la introducción de un sensor de tiempo de vuelo o ToF, un avance importante que ayuda a la cámara a calcular mejor las distancias a las que se encuentran los cuerpos que fotografía.

Lo que hace la tecnología es disparar luz artificial y en cuanto rebota en la lente, crea un mapa 3D de un aria. Esto conllevaría a una mejor fotografía al poder separar el primer plano del fondo con más precisión, lo cual por ejemplo, sería una gran mejora para los retratos.

Batería y pantalla

En cuanto a la batería, teniendo en cuenta que ya hubo un salto importante en la duración de la misma entre el iPhone X y el iPhone 11, es difícil que haya el mismo avance para la siguiente gama, aunque sí se espera una actualización que permita hacer uso del dispositivo un poco más tiempo.

Se rumora que las pantallas de todos los dispositivos iPhone 12 sea OLED, ya que por ahora solo los dispositivos Pro tienen esta función. Algunos analistas esperan que Apple introduzca pantallas de 120Hz, que superarían las actuales de 60Hz.

5G

Parece bastante probable que la próxima gama incluya compatibilidad con redes 5G, aunque no quedaba claro en un inicio, según la comunidad es bastante evidente que va a suceder y es poco probable que Apple cambie de opinión sobre este tema.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, la compañía acostumbra sacar sus nuevas armas en septiembre, pero teniendo en cuenta el contexto actual, es difícil saber si se van a cumplir los plazos como en otros años. Aún así, algunos rumores apuntan que será este año cuando podamos ver el próximo iPhone.