El iPhone 12 podría llegar con un cable USB-C

Los rumores acerca de la llegada del iPhone 12 apuntan a que este modelo incluirá un cable que irá de USB-C a Lightning.

Un analista de Apple compartió en su cuenta Twitter unas imágenes que aparecieron el día de ayer durante el día en Weibo, la red social China.

En estas imágenes se ve un cable trenzado que, según se indica, acompañaría la serie 12 del iPhone en su lanzamiento. El diseño textil da una gran sensación de durabilidad y se trataría de un cable que iría de USB-C a Lightning , la entrada que Apple se resiste a retirar.

Con excepción del cable Thunderbolt pro de color negro de la Mac Pro y del cable de carga del HomePod, Apple nunca ha presentado ningún cable, ni incluido en la caja de su tienda por separado, con un diseño trenzado.

Por su propio diseño, los cables trenzados tienden a ser más resistentes que los estándar, que tienen recubiertos de material plástico. Gracias a ello, resisten mejor los pliegues pronunciados que se suelen generar junto con los conectores y que en algunas ocasiones llevan a que el recubrimiento exterior del cable se rompa.

Aunque este conector finalmente no se incluya en la caja, la elección de un USB tipo C da más argumentos a favor de que Apple está comenzando a unificar sus dispositivos y a aceptar los conectores estándar que usan el resto de fabricantes. La marca ya introdujo el tipo C con los iPad Air Pro y ahora la comunidad está en espera de que haga lo propio con las Mac.

También hay expectación con la presentación de Apple Watch series 6, este es el único dispositivo con conector USB-A en su cargador.

Por último, estos nuevos cables parecen tener ocho contactos de plata con rutenio rodiado, que es más resistente a la corrosión; un dato que combinado con el diseño utilizado, puede alargar sustancialmente la vida de estos de la busca.