El iPhone 17 genera expectación masiva en India

Miles de personas abarrotaron tiendas Apple en Bombay y Nueva Delhi, mientras Washington amenaza con nuevos aranceles que pondrían en riesgo la expansión de la marca en India

El lanzamiento del iPhone 17 desató este viernes un furor en India, donde miles de personas se congregaron desde antes del amanecer frente a las tiendas Apple de Bombay y Nueva Delhi, en una escena que refleja el peso del mercado indio como nuevo centro de interés para la empresa estadounidense.

En la tienda insignia de la capital financiera, Bandra Kurla Complex, en Bombay, la apertura estuvo marcada por avalanchas y empujones entre los clientes que esperaban desde la madrugada para hacerse con el nuevo modelo.

En Nueva Delhi la expectación se reflejó en largas filas, con decenas de personas que acamparon durante la noche para ser los primeros en acceder a la tienda. El caso de un hombre que aguardó 21 horas para conseguir el dispositivo se volvió viral en redes sociales como símbolo de la jornada.

El entusiasmo popular coincide con la apuesta industrial de Apple por India, donde la empresa planea trasladar el ensamblaje de todos los iPhone que se venden en Estados Unidos a partir de 2026. Su principal proveedor, la taiwanesa Foxconn, ya comprometió inversiones por 1,500 millones de dólares en una nueva planta en Tamil Nadu, al sur del país.

India, que en el último año fiscal generó ventas por casi 9,000 millones de dólares para la compañía, se ha convertido en pieza clave de la estrategia de Apple para diversificar su producción fuera de China y fortalecer su presencia en uno de los mercados emergentes de mayor crecimiento.

Pero esta expansión ocurre en medio de tensiones con Washington, luego de que el gobierno de Donald Trump impusiera en agosto aranceles del 50 % a las exportaciones indias en represalia por la compra de crudo ruso. Los teléfonos móviles quedaron exentos del gravamen, aunque el presidente advirtió que podría aplicar un arancel del 25 % a los iPhone ensamblados en India y exportados a Estados Unidos.

Trump, que ya había cuestionado la estrategia de Tim Cook, reiteró en mayo que la producción debe regresar a territorio estadounidense.

Apple reconoció en una conferencia con inversionistas que la mayoría de los iPhone vendidos en Estados Unidos tienen origen en India, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre un posible impacto en precios y suministros.

El comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 118,000 millones de dólares en el último ejercicio fiscal, con un superávit de más de 35,000 millones a favor de India. En ese contexto, el iPhone 17 se ha convertido en un símbolo de la intersección entre consumo, geopolítica y la reconfiguración de la industria tecnológica global.