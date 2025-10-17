El iPhone Air se agota en minutos tras su lanzamiento en China

El teléfono más delgado de Apple se agotó en minutos, impulsado por la visita de Tim Cook y el creciente entusiasmo del público chino por los nuevos diseños de la marca

El nuevo iPhone Air de Apple se agotó en cuestión de minutos después de su lanzamiento en China este viernes, según el diario South China Morning Post.

De acuerdo con Ivan Lam, analista de Counterpoint Research, este lanzamiento demuestra que la marca sigue manteniendo una fuerte lealtad entre los consumidores chinos, a pesar del creciente avance de las compañías locales.

Históricamente, las ventas del iPhone han aumentado en China cada vez que Apple presenta un diseño innovador. Con un grosor de solo 5.1 milímetros, el iPhone Air destaca como el teléfono más delgado que la compañía ha fabricado hasta ahora.

El entusiasmo por el lanzamiento también fue impulsado por la reciente visita del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, al país asiático. Durante la última semana, el directivo recorrió varias ciudades importantes para reunirse con seguidores, desarrolladores y funcionarios del gobierno. Además, reafirmó el compromiso de la empresa con la creación de empleos locales y nuevas alianzas mediante inversiones como la apertura de un laboratorio de investigación en Shenzhen.

Cook también participó en el Foro de Desarrollo de China y se reunió con el ministro de Comercio. Sus publicaciones en Weibo, la red social equivalente a X, se viralizaron y contribuyeron a aumentar la expectativa en torno al nuevo dispositivo.

Aunque Apple no ha revelado cifras oficiales de ventas, se estima que se vendieron cientos de miles de unidades del iPhone Air en los primeros minutos. A pesar de que la compañía ha expandido su producción a otros países para reducir el impacto de los aranceles estadounidenses, China continúa siendo un mercado clave para la marca.