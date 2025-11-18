El mercado se prepara para un ajuste histórico en Nvidia

El informe trimestral de Nvidia podría desencadenar una variación de hasta 320,000 millones de dólares en su valor de mercado, impulsada por expectativas sobre el desempeño del sector de inteligencia artificial

El informe de resultados de Nvidia, programado para este miércoles, podría generar una variación de hasta 320,000 millones de dólares en su valor de mercado.

De acuerdo con algunas estimaciones, sería el movimiento más grande registrado por la empresa después de un reporte trimestral, en medio de la expectativa por señales sobre si el auge de la inteligencia artificial mantiene su impulso o comienza a moderarse.

Las opciones sobre acciones de Nvidia anticipan un movimiento cercano a 7% en cualquier dirección tras la publicación de resultados, prevista para después del cierre del mercado. Así lo señalan datos de la firma de análisis Option Research & Technology Services (ORATS).

Con una valoración actual cercana a 4.6 billones de dólares, ese cambio implícito representaría la variación más alta en un solo día tras un reporte trimestral para la compañía considerada referente en inteligencia artificial, según un análisis de Reuters.

En promedio, la acción ha mostrado movimientos de 7.3% el día posterior a la presentación de resultados durante los últimos doce trimestres, de acuerdo con ORATS. De cumplirse las proyecciones, se superaría el aumento de 276,000 millones de dólares registrado en febrero de 2024 tras la entrega de resultados.

La empresa se ha convertido en un punto clave para inversionistas que buscan exposición al crecimiento de la inteligencia artificial, gracias al dominio de sus unidades de procesamiento gráfico en el entrenamiento de modelos de lenguaje y otras aplicaciones avanzadas.

Chris Murphy, codirector de estrategia de derivados en Susquehanna, destacó que el impacto de Nvidia va más allá del ajuste en su valor de mercado. Considera que los resultados ayudarán a determinar si el sector entra en una nueva fase de expansión o en un periodo de moderación.

El peso aproximado de 8% de Nvidia dentro del índice S&P 500 y su liderazgo en el mercado de IA dan un contexto adicional a la relevancia del reporte. Según Murphy, la señal que emita la compañía en temas como demanda, márgenes, cadena de suministro y postura de inversión podría influir en el ánimo de los mercados vinculados a semiconductores, hiperescaladores e infraestructura de IA, un universo que abarca alrededor de diez billones de dólares en operaciones correlacionadas.

El sector tecnológico ha mostrado retrocesos en sesiones recientes por dudas sobre la sostenibilidad del rally de empresas de inteligencia artificial y las valuaciones elevadas de las compañías que han impulsado gran parte de las ganancias del mercado este año.

Las acciones de Nvidia, que aún acumulan un avance de aproximadamente 38% en el año, han retrocedido cerca de 10% desde que alcanzaron un máximo histórico a finales de octubre. Algunos inversionistas se mantienen atentos a señales de una posible desaceleración en la demanda dentro de un sector que ha impulsado al mercado en los últimos meses.

Los títulos también han resentido la salida de algunos inversionistas de alto perfil, entre ellos el fondo de cobertura del empresario Peter Thiel y SoftBank, lo que ha añadido presión a su desempeño reciente.

Jason Pride, director de estrategia e investigación de inversiones en Glenmede, señaló que, al ser uno de los componentes más importantes del S&P 500, los resultados de Nvidia podrían tener implicaciones más amplias para las tendencias de inversión empresarial y los patrones de gasto asociados a inteligencia artificial.