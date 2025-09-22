El nuevo iPhone 17 Pro Max alcanza un precio máximo de $50,999 pesos

El iPhone 17 Pro Max llega con versión de 2TB de almacenamiento, el modelo más costoso de la compañía hasta ahora

El iPhone 17 Pro Max, la versión más grande de la línea Pro, se lanza hoy junto con el iPhone 17, 17 Pro y el iPhone Air. Su precio llega hasta los $50,999 pesos en la configuración con 2TB de almacenamiento.

Aunque los teléfonos con mayor capacidad suelen tener precios más altos, esta es la primera vez que Apple ofrece una opción de 2TB en un iPhone, lo que lo convierte en uno de los dispositivos más caros del mercado.

El lanzamiento ocurre en un momento en que la compañía enfrenta presión para impulsar las ventas de iPhone en medio de dudas sobre su estrategia de inteligencia artificial. Con un nivel de precio más elevado, Apple busca aumentar sus ingresos sin necesidad de vender más unidades en un mercado que hasta hace poco mostraba signos de debilidad. Analistas señalan que, debido a la inflación y a los aranceles, muchos consumidores han reducido su gasto en teléfonos.

Según Angelo Zino, de la firma CFRA, gran parte del aumento será impulsado por la demanda del iPhone Air, que cuesta unos 100 dólares más que el iPhone 16 Plus del año pasado. En su opinión, la versión de 2TB permite a Apple diferenciar sus modelos premium de la competencia, ya que dispositivos como el Galaxy S25 Ultra de Samsung y el Pixel 10 Pro XL de Google alcanzan un máximo de 1TB de almacenamiento.

Para muchos usuarios, el precio inicial no será un obstáculo inmediato, ya que los operadores suelen ofrecer planes de financiamiento y opciones de intercambio. De acuerdo con Consumer Intelligence Research Partners, 55% de los compradores en Estados Unidos adquieren sus dispositivos a plazos, incluso en el caso de teléfonos básicos o plegables. En contraste, son los consumidores que buscan opciones más económicas quienes tienden a retrasar la actualización de su dispositivo.

La oferta de mayor capacidad también refuerza la estrategia de Apple de enfocar sus iPhones Pro en creadores de contenido y editores de video. Estos modelos integran funciones para trabajar con archivos multimedia de gran tamaño y herramientas que sincronizan video entre varias cámaras. La propia compañía utilizó un iPhone 17 Pro para grabar su evento de septiembre.

De acuerdo con Dan Ives, analista de Wedbush Securities, los pedidos anticipados del iPhone podrían crecer entre 5 y 10% respecto al año pasado, ya que estima que 20 por ciento de los usuarios de iPhone en el mundo no han renovado sus dispositivos en los últimos cuatro años.