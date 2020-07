El nuevo plegable de Samsung tendrá forma de libro

En febrero de este año, Bloomberg adelantó que Samsung seguiría con la familia Z para sus móviles plegables.

Apuntó, de hecho, que el nuevo dispositivo tendría el nombre de Galaxy Z Fold, parecido a una de las terminales ya existentes, pero con una pantalla más grande.

Ahora, la compañía surcorena adelanta que, en efecto, en su presentación del próximo 5 de agosto habrá hueco para un nuevo dispositivo plegable.

En la cita se espera ver muchas cosas, como los nuevos Smart Watch de Samsung o el Galaxy Note 20, así como una multitud de gadgets.

Lo que no estaba claro es que fuera a presentarse un anuncio de un nuevo plegable, algo que ha confirmado ya la propia marca con un teaser en su cuenta de Twitter

del Reino Unido, en el que tan solo dan la fecha y se muestra una especie de mariposa que despliega las alas con el tema ‘A new look unfolds’.