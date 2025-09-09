Empresas logran ROI de 1.7 veces con IA generativa

El 30% de los primeros adoptantes ya integró agentes de IA en sus operaciones y se espera un crecimiento del 48% en proyectos hacia finales de 2025

La adopción de la inteligencia artificial generativa y agéntica está mostrando resultados tangibles: las empresas que ya la utilizan registran un retorno de inversión promedio de 1.7 veces, mientras que 2 de cada 5 organizaciones esperan obtener beneficios positivos en un plazo de 1 a 3 años.

Entre los primeros adoptantes, 30% ya integraron agentes de IA en sus operaciones y se proyecta que los proyectos en esta área crezcan un 48% hacia finales de 2025.

El informe del Instituto de Investigación de Capgemini revela que actualmente 1 de cada 5 organizaciones ya utiliza agentes de IA o sistemas multiagente, generando ahorros de costos y eficiencias operativas en procesos como adquisiciones, servicio al cliente, cadena de suministro y operaciones financieras.

La investigación también señala que la adopción de IA generativa creció de 20% en 2024 a 36% en 2025, con 62% de las empresas aumentando su inversión en esta tecnología. Además, las compañías que cuentan con liderazgo sólido y buena gobernanza logran un ROI 45% más rápido, aunque solo 1 de cada 3 líderes se reconoce como promotor activo de la IA generativa.

En el ámbito laboral, las empresas que han implementado casos de uso de IA lograron automatizar 30% de las tareas operativas en los últimos dos años. De cara a 2028, casi dos tercios de los empleados esperan que sus funciones cambien con la integración de la IA, lo que incrementará la necesidad de capacitación y nuevas habilidades para trabajar de manera conjunta con agentes de IA.