Empresas no están preparadas para enfrentar ciberataques con IA

65% de los líderes de TI considera que sus sistemas de defensa están obsoletos frente a las amenazas habilitadas por inteligencia artificial

El 65% de los líderes de TI a nivel mundial reconoce que sus defensas actuales no pueden resistir los ciberataques impulsados por inteligencia artificial, y solo 31% confía en su capacidad para enfrentarlos.

Estos datos forman parte del tercer informe Work Reborn de Lenovo, titulado ‘Reforzando el lugar de trabajo moderno’, que analiza el impacto del avance de la IA en la ciberseguridad empresarial.

El estudio identifica un cambio estructural en el panorama de amenazas digitales. Con el desarrollo de la IA generativa, los ciberataques se han vuelto más rápidos, precisos y difíciles de detectar, al imitar comportamientos legítimos y modificar su estructura para evadir los sistemas tradicionales de protección.

70% de los líderes de TI considera que el mal uso de la IA dentro de las empresas representa un riesgo importante, mientras que más del 60% advierte la aparición de una nueva categoría de amenazas internas asociadas con agentes autónomos.

La compañía subraya que las defensas convencionales ya no son efectivas frente a ataques que aprenden y evolucionan en tiempo real.

El informe concluye que la adopción de defensas basadas en inteligencia artificial se ha convertido en un factor clave para la resiliencia empresarial. Las organizaciones que integran IA en sus estrategias de seguridad no solo reducen riesgos, sino que también mejoran la productividad, disminuyen costos y aceleran la transformación digital hacia entornos de trabajo más seguros y preparados para el futuro.