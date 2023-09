Entra en vigor nueva Ley Europea de Chips

La Unión Europea dio inicio a la implementación de la c, un importante paso para alcanzar su objetivo de duplicar la producción de semiconductores y representar el 20% de la producción global.

Este enfoque tiene como finalidad disminuir su dependencia de Asia, especialmente de, que actualmente dominan la fabricación de chips a nivel mundial, produciendo elde los chips más avanzados.

Esta iniciativa se alinea con los esfuerzos globales de países como China, Estados Unidos y Japón, que planean invertir sumas considerables en el sector en los próximos años.

La estrategia europea se basa en identificar y respaldar fábricas líderes en términos de innovación y procesos de producción. Estas instalaciones recibirán apoyo adicional en forma de ayudas públicas y procesos administrativos simplificados.

Además, la ley promueve la investigación en chips de última generación y la introducción de innovaciones al mercado mediante la creación de líneas piloto accesibles prioritariamente para las grandes fábricas. También se apoyará el desarrollo de chips cuánticos y se facilitará la financiación para pequeñas empresas.

En un esfuerzo por fortalecer la cadena de suministro y anticipar posibles problemas de abastecimiento, se establecerá un mecanismo de coordinación entre la Comisión Europea y los Estados miembros.

En situaciones de crisis, Bruselas podría solicitar información a las empresas sobre su producción, y las fábricas líderes estarían obligadas a dar prioridad a los pedidos considerados cruciales para la respuesta a la emergencia. Además, la Comisión Europea podría adquirir chips en nombre de los Veintisiete.

Es importante destacar que aquellas empresas que no cumplan con los requisitos de esta ley podrían enfrentar sanciones que incluyen multas significativas, con montos de hasta 300,000 euros por no proporcionar información o multas periódicas que equivalen al 1.5% de su facturación diaria por no cumplir con los pedidos prioritarios.