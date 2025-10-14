Ericsson vuelve a obtener ganancias tras pérdidas en 2024

La firma sueca de telecomunicaciones Ericsson logró revertir las pérdidas del año anterior, gracias a una ejecución eficiente y a ingresos extraordinarios por la venta de activos estratégicos

Ericsson reportó una ganancia neta de 20,143 millones de coronas (unos 1,828 millones de dólares) durante los primeros nueve meses del año, marcando su regreso a beneficios en comparación con 2024.

En el mismo periodo del año anterior, la empresa de telecomunicaciones sueca había registrado pérdidas por 4,505 millones de coronas suecas (aproximadamente 409 millones de dólares), afectada por el impacto de partidas extraordinarias derivadas del deterioro de activos.

El resultado se vio impulsado por una ganancia de capital de 7,600 millones de coronas (unos 690 millones de dólares) procedente de la venta de Iconectiv en agosto pasado.

Las ventas netas cayeron 4% interanual, situándose en 167,396 millones de coronas (alrededor de 15,193 millones de dólares).

El resultado operativo (EBIT) pasó de una pérdida de 3,600 millones (327 millones de dólares) a un beneficio de 27,473 millones (2,493 millones de dólares).

En el tercer trimestre, Ericsson triplicó su ganancia neta, alcanzando 11,300 millones de coronas suecas (1,026 millones de dólares).

Las ventas netas sumaron 56,239 millones de coronas (5,104 millones de dólares), lo que representa una disminución interanual de 9%.

El EBIT ascendió a 15,151 millones (1,375 millones de dólares), tres veces más que en el mismo periodo del año anterior.

El presidente y director ejecutivo de Ericsson, Börje Ekholm, destacó que la empresa ha logrado establecer márgenes de rentabilidad más sólidos a largo plazo gracias a una ejecución operativa eficiente.