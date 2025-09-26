Estafas en línea cuestan a Rusia más de 1,600 mdd

Durante 2025, las pérdidas por fraudes telefónicos y ciberdelitos en Rusia sumaron 1,600 millones de dólares, aunque el crecimiento de este tipo de delitos muestra una ligera desaceleración

Los ciudadanos rusos perdieron en los primeros ocho meses de este año 134,000 millones de rublos (alrededor de 1,602 millones de dólares) debido a estafas telefónicas y otros ciberdelitos.

La cifra representa 18,000 millones de rublos (215 millones de dólares) más que en el mismo periodo de 2024, según datos de las autoridades rusas.

Aunque el monto de las pérdidas es superior al del año pasado, el ritmo de crecimiento de estos delitos comenzó a disminuir. En 2024 el incremento fue de 13%, mientras que en 2025 se registró una reducción de 4%, Según Danil Filípov, subdirector del departamento de investigaciones del Ministerio de Interior, según Danil Filípov, subdirector del departamento de investigaciones del Ministerio de Interior.

Gracias a la coordinación entre el Ministerio de Interior, los bancos y las compañías de telecomunicaciones, se logró congelar en cuentas bancarias 44,000 millones de rublos (más de 500 millones de dólares), de los cuales 12,000 millones de rublos (143 millones de dólares) fueron devueltos a las víctimas.

El funcionario aseguró que la proporción de robos en cuentas bancarias se ha reducido.

El aumento de fraudes telefónicos en Rusia obligó a las autoridades a implementar medidas como la posibilidad de que los ciudadanos bloqueen de manera preventiva sus solicitudes de crédito, opción que entró en vigor en marzo y fue adoptada de inmediato por millones de usuarios.

De acuerdo con el Ministerio de Interior, tan solo en 2024 más de 448 mil rusos fueron víctimas de fraudes en línea, con pérdidas que ascendieron a 200,000 millones de rublos (unos 2,000 millones de dólares).