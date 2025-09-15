EU alcanza un acuerdo con China sobre TikTok

Estados Unidos y China acuerdan un marco para transferir propiedad de TikTok, pero los detalles son limitados

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo para transferir la propiedad de la popular plataforma de videos cortos TikTok a manos estadounidenses, tras las conversaciones comerciales que se llevaron a cabo durante el fin de semana en España, informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

En conferencia de prensa después de concluir la más reciente ronda de negociaciones en Madrid, Bessent señaló que el presidente Donald Trump y el primer ministro chino Xi Jinping sostendrán una llamada este viernes para discutir los detalles finales y posiblemente concretar el acuerdo.

El objetivo principal del marco es garantizar que la red social pase a propiedad estadounidense, aunque los términos comerciales específicos permanecen confidenciales, pues corresponden a dos empresas privadas. Las autoridades chinas aún no han confirmado la declaración de Estados Unidos.

La reunión representó la cuarta ronda de conversaciones comerciales desde que Trump inició una guerra arancelaria contra productos chinos en abril. Actualmente, ambos gobiernos también consideran un posible encuentro entre Trump y Xi, aunque todavía no hay confirmación oficial y analistas advierten que podrían surgir obstáculos comerciales que retrasen la visita.

TikTok es una de más de 100 aplicaciones creadas en la última década por ByteDance, empresa fundada en 2012 por el empresario chino Zhang Yiming, con sede en el distrito de Haidian. En 2016, ByteDance lanzó en China la plataforma Douyin y posteriormente presentó su versión internacional como TikTok. Ese mismo año adquirió Musical.ly, una app de sincronización de labios popular entre adolescentes en Estados Unidos y Europa, que luego fusionó con TikTok manteniéndola separada de Douyin.

El acuerdo representa un paso importante para resolver las tensiones entre ambas potencias, garantizar la seguridad de los datos estadounidenses y asegurar la continuidad de TikTok como una plataforma global bajo supervisión de Estados Unidos, aunque todavía quedan preguntas sin respuesta sobre los detalles operativos y comerciales.