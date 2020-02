EU amenaza a Europa si incluye a Huawei en 5G

El Departamento de Estado de los Estados Unidos amenazó a sus socios europeos con dejar de compartir inteligencia si no excluyen a Huawei de sus redes 5G

Robert Strayer, el número dos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, amenazó a sus socios europeos con dejar de compartir inteligencia si no excluyen a Huawei de sus redes 5G.

De hecho, Strayer amagó a sus socios europeos el pasado fin de semana en la conferencia de Seguridad de Munich, advirtiendo de sus consecuencias si no excluyen a la tecnológica china en el despliegue de las redes de quinta generación.

Strayer insistió en que si los países deciden usar tecnología no fiable en sus redes 5G, se pondría en peligro la capacidad de Washington de compartir información en el más alto nivel, incluida la relacionada con la defensa y la OTAN.

‘Sabemos que hay proveedores seguros y de confianza con tecnología a la altura de Huawei, que son Ericsson, Nokia y Samsung. En Estados Unidos estamos usando a esas empresas para desplegar 5G en docenas de ciudades’, afirmó Strayer este jueves en la embajada de Estados Unidos en Madrid.

El representante estadounidense pide a los 27 países que se ajusten al marco normativo que aprobó Bruselas el pasado mes de enero, donde plantea restricciones de acceso a determinados sectores para los proveedores considerados ‘de alto riesgo’.

‘En China no hay imperio de la ley, no hay un sistema judicial independiente y el Partido Comunista chino puede ordenar a un proveedor como Huawei o ZTE que realicen acciones que no están en el interés de los ciudadanos españoles o de todo el mundo’, indicó Strayer.

‘Es una consecuencia desafortunada por el hecho de que no podemos poner nuestra información importante en riesgo para ser accesible por parte del Partido Comunista chino’, agregó Strayer.