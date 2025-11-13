EU crea división para frenar estafas digitales desde Asia

Ante el auge de fraudes cibernéticos operados por mafias en el Sudeste Asiático, el gobierno de EU formó una división especial para combatir este tipo de delitos financieros

El aumento de las estafas digitales operadas por mafias en Asia llevó a Estados Unidos a crear una división especializada para prevenir fraudes, bajo la coordinación de varios organismos, entre ellos el Departamento de Justicia, que anunció la iniciativa.

La nueva división estará a cargo del Departamento de Justicia, el FBI y la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio Secreto de Estados Unidos, según un comunicado oficial.

De acuerdo con la información, organizaciones criminales transnacionales chinas utilizan estafas de inversión en criptomonedas para robar a ciudadanos estadounidenses, operando principalmente desde países del Sudeste Asiático, como Camboya y Birmania (Myanmar), donde se han multiplicado los centros de fraude digital.

El Departamento de Justicia explicó que los estafadores suelen contactar a sus víctimas mediante redes sociales o mensajes de texto, ganándose primero su confianza antes de convencerlas de invertir en criptomonedas u otros esquemas falsos. Posteriormente, las víctimas transfieren fondos a plataformas y aplicaciones fraudulentas.

Las autoridades detallaron que estos delincuentes operan desde complejos clandestinos en el Sudeste Asiático, donde muchas veces mantienen a trabajadores víctimas de trata de personas, retenidos contra su voluntad, maltratados y vigilados por grupos armados.

El Departamento de Justicia indicó que ya investiga las redes de estafas más peligrosas de la región.

Washington también impuso sanciones financieras al Ejército de Liberación Nacional Karen (KNA), a cuatro de sus líderes y a varias empresas vinculadas a operaciones de fraude contra ciudadanos estadounidenses desde Birmania.

En octubre, Estados Unidos acusó al conglomerado Prince Group, con sede en Camboya, de ser la fachada de un imperio criminal relacionado con la trata de personas y los centros de estafas digitales.

La investigación reveló que la empresa, dirigida por el magnate de origen chino Chen Zhi, contaba con una red en Nueva York que facilitó el traslado y lavado de millones de dólares obtenidos de unas 250 víctimas en Estados Unidos.

El subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Gregory Heeb, señaló que el impacto de estos delitos financieros transnacionales puede ser devastador para las víctimas y sus familias.

Según el Departamento del Tesoro, los estadounidenses perdieron más de 10.000 millones de dólares por fraudes cibernéticos procedentes del Sudeste Asiático en 2024, lo que representa un aumento de 66% respecto al año anterior.