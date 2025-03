EU detiene operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia

Estados Unidos suspendió las operaciones y la planificación de acciones cibernéticas ofensivas contra Rusia, según informó CNN, citando a un alto funcionario estadounidense.

La medida representa ‘un golpe importante’ para la seguridad nacional, según el funcionario, ya que este tipo de operaciones requieren una planificación extensa y un alto nivel de investigación.

Esta pausa podría aumentar la vulnerabilidad de Washington ante posibles ciberataques de Moscú, que cuenta con grupos de piratas informáticos capaces de afectar infraestructuras críticas y obtener información sensible, destacó la cadena.

La suspensión de las actividades del Comando Cibernético de EU, la unidad militar encargada de operaciones ofensivas y defensivas en el ciberespacio, coincide con los esfuerzos de la administración de Donald Trump por lograr una distensión con Rusia, tres años después del inicio de la invasión a Ucrania.

‘Nos abstenemos de comentar sobre inteligencia cibernética, planes u operaciones. La seguridad del combatiente en todas las áreas, incluido el ámbito cibernético, es la máxima prioridad del secretario Hegseth’, declaró un alto funcionario de defensa a CNN, en referencia al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Jason Kikta, exfuncionario del Comando Cibernético, explicó que no es inusual que el Pentágono pause acciones que podrían ser desestabilizadoras o afectar negociaciones con Rusia, incluidas las cibernéticas. Sin embargo, advirtió que si la suspensión también afecta la planificación, las opciones ofensivas podrían quedar obsoletas e inutilizables.

‘Si no se verifica el acceso o no se actualizan los planes, se corre el riesgo de perder esas capacidades o no detectar cambios críticos’, señaló Kikta, aunque aclaró que no tenía conocimiento directo sobre el estado actual de las operaciones.

El Kremlin ha utilizado el ciberespacio como un medio para penetrar en la infraestructura crítica de EU e influir en sus procesos electorales. Mientras tanto, los hackers militares y de inteligencia estadounidenses han intensificado en los últimos años sus acciones contra actores rusos involucrados en ciberataques.

Desde 2016, Moscú ha recurrido a bots, trolls y piratas informáticos para influir en las elecciones presidenciales de EU, repitiendo estrategias similares en cada proceso electoral posterior, según fuentes citadas por CNN.

El Comando Cibernético de EU, creado hace más de una década para enfrentar amenazas de Rusia y otras potencias extranjeras, ha evolucionado hasta convertirse en una unidad con miles de especialistas en misiones ofensivas y defensivas en el ciberespacio.