EU impone restricciones al fabricante chino de chips SMIC

Estados Unidos impuso restricciones a la exportación de Semiconductor Manufacturing International (SMIC), apuntando a otra destacada empresa de tecnología china y aumentando las tensiones entre los dos países sobre la industria.

Las empresas estadounidenses ahora deben solicitar una licencia para exportar ciertos productos al mayor fabricante de chips de China, dijo el Departamento de Comercio.

SMIC y sus auxiliares representan un riesgo inaceptable de desvío a un uso final militar, escribió la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento.

SMIC no ha sido incluida en la llamada lista de entidades de Estados Unidos, lo que significa que las restricciones aún no son tan severas como las impuestas a Huawei.

Las reglas militares de uso final solo se aplican a un subconjunto de artículos de origen estadounidense listados. Las reglas de la lista de entidades se aplican a todos los artículos de origen estadounidense y algunos de origen extranjero, dijo Kevin Wolf, abogado de control de exportaciones de Akim Gump y alto funcionario del Departamento de Comercio de la administración Obama.

Hasta el 50% del equipo de SMIC proviene de Estados Unidos, estimó Jefferies, y la compañía tiene un valor de mercado de más de 29 mil millones de dólares. Los clientes de SMIC Incluye a los fabricantes de chips estadounidenses Qualcomm y Broadcom, según datos de Bloomberg.

Las acciones de la compañía se desplomaron un 23% en un día a principios de este mes, luego de un informe de que Estados Unidos estaba considerando agregar a la firma en la lista negra.

SMIC no ha recibido un aviso oficial de la sanciones, no tiene relación con las fuerzas armadas chinas y no fabrica bienes para ningún usuario final de uso militar, dijo la compañía con sede en Shanghai en un comunicado.

El campo de la tecnología se ha vuelto cada vez más polémico a medida que China apunta a liderar el mundo en ciertos sectores dominados durante mucho tiempo por Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó con prohibir la aplicación china de video TikTok de ByteDance si el servicio no se vendía a propietarios estadounidenses.

En el caso de que se materialice la prohibición de las exportaciones estadounidenses de SMIC, indicará un ataque intensificado por parte de Estados Unidos a la semi-industria de China y es probable que se incluyen más empresas chinas, dijeron analistas de Jefferies, dirigidos por Edison Lee.

Después de los informes de la amenaza de la lista negra contra SMIC a principios de este mes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian acusó a Estados Unidos de ‘acoso flagrante’.

‘Lo que ha hecho ha violado las reglas del comercio internacional, socavando el suministro industrial y las cadenas de valor, e inevitablemente dañará los intereses nacionales de Estados Unidos y su propia image’, dijo Zhao en una rueda de prensa en Beijing.