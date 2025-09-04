Fabricantes chinos de pantallas acaparan 52.1% del mercado global

En el primer semestre de 2025, las compañías chinas de pantallas concentraron ingresos por 29,300 millones de dólares, un crecimiento interanual de 7% y una participación mundial superior a la de Corea del Sur y Japón

En el primer semestre del año, los fabricantes chinos de pantallas concentraron más del 50% de los ingresos mundiales del sector, de acuerdo con un informe de la consultora Cinno.

Entre enero y junio, las compañías chinas registraron ingresos combinados de 29,300 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de 7%. Su participación en el mercado global pasó de 48.8% a 52.1%, mientras que Corea del Sur descendió de 33.2% a 30% y Japón de 4.2% a 3.5%.

El informe señala que, aunque Samsung mantiene el liderazgo en beneficios operativos, su margen se ha reducido frente a competidores chinos como TCL CSOT o BOE.

Esta última alcanzó una facturación de 14,200 millones de dólares y es la única empresa china ubicada al nivel de Samsung y LG en capacidad de generar ingresos.