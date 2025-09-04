Firmas chinas mantienen interés en chips de Nvidia pese a presión regulatoria

Empresas como Alibaba y ByteDance siguen adquiriendo chips de IA de Nvidia, incluidos los modelos H20 y B30A, mientras las autoridades chinas expresan inquietudes sobre seguridad de la información

Empresas tecnológicas de China como Alibaba y ByteDance siguen mostrando interés en los chips de inteligencia artificial de Nvidia, a pesar de que las autoridades de Pekín han desalentado activamente su compra, según fuentes cercanas a las discusiones de adquisición.

Las compañías buscan asegurar que sus pedidos del modelo H20, autorizado nuevamente para su venta en China en julio, avancen conforme a lo previsto y están siguiendo de cerca los planes de Nvidia respecto a un chip más potente denominado provisionalmente B30A, basado en la arquitectura Blackwell.

Este nuevo procesador, si recibe autorización de Washington, podría costar el doble que el H20, cuyo precio actual oscila entre 10,000 y 12,000 dólares. El B30A se perfila como hasta seis veces más potente que el H20, según personas familiarizadas con el tema.

Las autoridades chinas han llamado a empresas como Tencent y ByteDance para cuestionar sus compras de H20 y expresar inquietudes sobre la seguridad de la información, aunque no han emitido una prohibición explícita sobre la adquisición de chips de Nvidia.

La falta de claridad sobre las perspectivas de Nvidia en China llevó a la compañía a emitir en agosto una previsión trimestral moderada que excluyó ingresos potenciales del mercado chino. La empresa informó que ha recibido algunas licencias de exportación para el H20, aunque los envíos aún no han comenzado debido a ajustes relacionados con el acuerdo con el gobierno estadounidense.

El director ejecutivo, Jensen Huang, ha reiterado a clientes en China que la disponibilidad del H20 no está en riesgo y ha señalado a proveedores que la demanda sigue siendo elevada. Nvidia cuenta con un inventario estimado de entre 600,000 y 700,000 chips H20 y ha solicitado a TSMC la producción de más unidades.

Además, planea entregar muestras del B30A a clientes chinos para pruebas tan pronto como septiembre. La compañía estima que el mercado chino podría representar hasta 50 mil millones de dólares si logra mantener una oferta competitiva.