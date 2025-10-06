Foxconn alcanza ingresos récord impulsada por la demanda de IA

Foxconn atribuyó el crecimiento anual de 10.9% al auge de productos vinculados con la inteligencia artificial y al incremento de pedidos en su división de componentes

Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, reportó ingresos por 2.05 billones de dólares taiwaneses (62,540 millones de dólares) durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento anual de 10.9% y un avance de 14.4% frente al trimestre anterior.

La empresa informó que alcanzó su nivel de ingresos más alto para un tercer trimestre, impulsado por la creciente demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial y el incremento de pedidos en su división de componentes.

Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos totales de la compañía sumaron 5.497 billones de dólares taiwaneses (167,100 millones de dólares), un alza de 16.3% en comparación con el mismo periodo de 2024, marcando un récord para ese lapso del año.

En septiembre, la firma con sede en Nuevo Taipéi registró ingresos por 837,100 millones de dólares taiwaneses (25,440 millones de dólares), un aumento de 38% respecto a agosto y de 14% frente al mismo mes del año pasado, su mejor resultado histórico para septiembre.

Por categorías, la división de productos de consumo inteligente —que incluye teléfonos y otros dispositivos electrónicos— tuvo un repunte mensual significativo impulsado por el lanzamiento de nuevos modelos, mientras que las áreas de componentes y servicios en la nube también mostraron un crecimiento sólido.

El negocio de computadoras personales se mantuvo estable, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

Foxconn prevé que el crecimiento continúe en el cuarto trimestre gracias al aumento en los envíos de servidores de inteligencia artificial y al inicio de la temporada alta de productos de tecnología de la información.

Sin embargo, la empresa señaló que seguirá atenta a los efectos de la situación geopolítica y las fluctuaciones cambiarias sobre sus resultados.

Fundada en 1974, Foxconn es el mayor fabricante por contrato de dispositivos electrónicos a nivel mundial, con plantas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras compañías tecnológicas, la empresa se ha visto favorecida por el optimismo en torno al futuro de la inteligencia artificial, consolidándose como uno de los principales productores de servidores GB200 de la estadounidense Nvidia.