Foxconn desplegará robots humanoides en su planta de Texas

Foxconn incorporará robots humanoides impulsados por tecnología de Nvidia en su fábrica de Houston, donde se ensamblan servidores de inteligencia artificial

Foxconn anunció que desplegará robots humanoides en su planta de Houston, Estados Unidos, donde se ensamblan servidores de inteligencia artificial para Nvidia.

Según la compañía, esta instalación será una de las primeras en integrar robots humanoides impulsados por el modelo NVIDIA Isaac GR00T N en sus líneas de producción, con el objetivo de establecer junto con Nvidia un referente mundial en fábricas inteligentes basadas en inteligencia artificial.

Foxconn también informó que continuará ampliando la producción de servidores de IA en Texas, Wisconsin y California, en colaboración con Nvidia, para atender la creciente demanda del mercado.

El presidente de la compañía, Young Liu, destacó que su equipo está llevando las soluciones más avanzadas de centros de datos con inteligencia artificial a Estados Unidos, lo que permitirá a sus principales clientes mantenerse a la vanguardia en este sector.

Estos anuncios se producen poco después de que Foxconn confirmara una inversión de aproximadamente 1,374 millones de dólares para adquirir equipos destinados a la construcción de un clúster de cómputo de inteligencia artificial y un centro de supercomputación, aunque no precisó la ubicación del proyecto.

Fundada en 1974, Foxconn es el mayor fabricante por contrato de dispositivos electrónicos en el mundo, con plantas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

La compañía ha convertido la fabricación de servidores para inteligencia artificial en una de sus principales prioridades y estima que las ventas de estos equipos superarán este año el billón de dólares taiwaneses (unos 32,733 millones de dólares), cifra que representaría alrededor del 50% de su negocio total de servidores.