Foxconn eleva ganancias 17% por auge de servidores de IA

Foxconn reportó beneficios por 1,856 millones de dólares impulsados por la fuerte demanda global de servidores y productos en la nube, que ya superan al negocio de consumo

Foxconn, el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, reportó beneficios por 57,673 millones de dólares taiwaneses (1,856 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 17%, informó la compañía.

Las ganancias, superiores a las expectativas de los analistas, fueron impulsadas por la fuerte demanda global de servidores y productos en la nube, que representaron 42% de las ventas entre julio y septiembre, superando a los ingresos por productos electrónicos de consumo, que alcanzaron 37%.

La empresa, con sede en Nuevo Taipéi, señaló que su facturación trimestral ascendió a 2.05 billones de dólares taiwaneses (66,287 millones de dólares), lo que supone un incremento interanual de 11%.

Foxconn mejoró sus previsiones anuales en el segmento de productos electrónicos y de consumo, y mantuvo altas sus expectativas para el negocio de servidores, uno de los más rentables de la compañía.

La firma taiwanesa ha convertido la fabricación de servidores para inteligencia artificial en una de sus principales prioridades y prevé que las ventas de estos equipos superen este año el billón de dólares taiwaneses (32,192 millones de dólares), equivalente a 50% de su negocio total en ese rubro.

A finales de octubre, Foxconn anunció una inversión de hasta 42,000 millones de dólares taiwaneses (1,352 millones de dólares) para adquirir equipos destinados a la construcción de un clúster de cómputo de inteligencia artificial y un centro de supercomputación.

La empresa también informó que implementará robots humanoides en su planta de Houston, Estados Unidos, y que continuará ampliando la producción de servidores de IA en Texas, Wisconsin y California, en colaboración con Nvidia, para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Fundada en 1974, Foxconn es el mayor fabricante de dispositivos electrónicos por contrato en el mundo, con operaciones en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Como otras tecnológicas, la compañía se ha beneficiado del auge de la inteligencia artificial y se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de servidores de Nvidia.

Las acciones de Foxconn en la Bolsa de Taipéi cerraron este miércoles con un alza de 1.83%, hasta los 251 dólares taiwaneses (8.08 dólares), acumulando un incremento de 37.53% en lo que va del año.