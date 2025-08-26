Foxconn invertirá 168 millones de dólares en México

Foxconn invertirá 168 millones de dólares para expandir su planta mexicana y atender la creciente demanda de servidores de inteligencia artificial

La tecnológica taiwanesa Hon Hai, conocida globalmente como Foxconn, anunció una inversión de 168 millones de dólares en México como parte de su estrategia de expansión en la producción de servidores para inteligencia artificial.

A través de una de sus filiales en Singapur, Foxconn aumentará en esa cantidad su participación accionaria en la subsidiaria FII AMC Mexico, según informó este lunes en un comunicado enviado a la Bolsa de Taipéi, donde cotiza.

La operación se suma a otra realizada en agosto de 2024, cuando la compañía destinó 241.2 millones de dólares a su filial mexicana mediante la misma estructura financiera.

De acuerdo con el diario taiwanés United Daily News, la nueva inversión busca ampliar la capacidad de producción de Foxconn Industrial Internet (FII) en su planta en México, donde ya fabrica servidores de inteligencia artificial para responder a la creciente demanda de pedidos.

Fundada en 1974, Foxconn es la mayor empresa del mundo dedicada a la manufactura por contrato de dispositivos electrónicos, con fábricas y centros de investigación en países como China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos.

Al igual que otras tecnológicas, la compañía se ha beneficiado del auge en torno a la inteligencia artificial y se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de los servidores GB200 de Nvidia.

Foxconn ha convertido la producción de servidores para inteligencia artificial en una de sus prioridades estratégicas y estima que las ventas de este segmento superen este año el billón de dólares taiwaneses, equivalentes a 32,766 millones de dólares estadounidenses, lo que representaría la mitad de su negocio total de servidores.