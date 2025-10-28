Foxconn invertirá más de 1,300 mdd en infraestructura de IA

Foxconn destinará más de 1,300 millones de dólares a construir un clúster de cómputo y un centro de supercomputación entre 2025 y 2026 para fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial

Foxconn (Hon Hai Precision Industry), anunció una inversión de 42,000 millones de dólares taiwaneses (equivalentes a 1,371 millones de dólares estadounidenses) para adquirir equipos destinados a la construcción de un clúster de cómputo de inteligencia artificial (IA) y un centro de supercomputación.

De acuerdo con un comunicado, la inversión se ejecutará entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 utilizando recursos propios. El objetivo es ampliar la plataforma de servicios en la nube y acelerar el desarrollo de las tres principales plataformas inteligentes del grupo.

Las acciones de Foxconn registraron un aumento del 1.01% en el mercado local a las 10:30 horas del martes (02:30 GMT). Fundada en 1974, la compañía es el mayor fabricante de dispositivos electrónicos por contrato del mundo, con operaciones en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado sus resultados financieros, consolidando a Foxconn como uno de los principales fabricantes de los servidores GB200 de Nvidia. En el segundo trimestre, la empresa reportó un beneficio neto de 44,361 millones de dólares taiwaneses (unos 1,448 millones de dólares estadounidenses), un incremento interanual del 27% que superó las expectativas de los analistas.

La compañía ha hecho de la producción de servidores para IA una de sus principales estrategias y prevé que las ventas en este segmento superen el billón de dólares taiwaneses (aproximadamente 32,657 millones de dólares), lo que representaría el 50 % de su negocio total de servidores.