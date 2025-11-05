Francia investiga a TikTok por posibles riesgos para personas vulnerables

Las autoridades francesas abrieron una investigación preliminar para determinar si el algoritmo de TikTok puede influir en personas con tendencia al suicidio

La Fiscalía de París informó sobre la apertura de una investigación preliminar contra la red social TikTok, con el objetivo de determinar si su algoritmo puede influir en personas vulnerables a cometer suicidio.

La investigación comenzó tras una denuncia del diputado socialista Arthur Delaporte, quien encabezó recientemente una comisión parlamentaria encargada de analizar los efectos psicológicos de la plataforma, conocida por su formato basado en videos cortos.

De acuerdo con la Fiscalía, el legislador presentó ante la justicia distintos elementos recopilados por dicha comisión, señalando una moderación insuficiente de los contenidos en TikTok, el fácil acceso de menores a la aplicación y el posible impacto de su algoritmo, que podría encerrar a las personas vulnerables en un ciclo de contenido perjudicial.

A estas preocupaciones se suman informes previos, como uno del Senado francés en 2023 y otro de Amnistía Internacional del mismo año, que advirtieron sobre los riesgos del algoritmo por su carácter adictivo y su potencial para incentivar conductas autodestructivas en jóvenes.

La investigación fue asignada a la Brigada de Lucha contra la Ciberdelincuencia (BL2C) de la Prefectura de Policía de París.