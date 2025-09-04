Francia multa a Google con 325 millones de euros

Francia multó a Google por mostrar publicidad en Gmail sin autorización y aplicar cookies sin consentimiento válido

Francia impuso una multa de 325 millones de euros a Google por mostrar publicidad en Gmail sin autorización de los usuarios y por utilizar cookies sin un consentimiento válido.

La autoridad de protección de datos también sancionó a Shein con 150 millones de euros por aplicar cookies sin el aval de los internautas y por no informarles de manera adecuada.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), estas medidas forman parte de la estrategia que aplica desde hace más de cinco años para supervisar el uso de cookies, archivos que se almacenan en los dispositivos conectados a internet y que suelen emplearse para personalizar la publicidad.

En el caso de Google, la sanción se justifica porque en Gmail los usuarios reciben pestañas de promociones y redes sociales donde aparecen anuncios en forma de mensajes.

Según la CNIL, esa práctica requiere consentimiento previo. Además, al crear una cuenta, los usuarios son inducidos a elegir publicidad personalizada sin información clara de que los servicios están condicionados al uso de cookies publicitarias, lo que invalida el consentimiento otorgado.

La autoridad francesa otorgó a Google un plazo de seis meses para corregir estas prácticas, con la advertencia de que en caso de incumplimiento deberá pagar 100 mil euros adicionales por cada día de retraso. El cálculo de la sanción considera el volumen de usuarios, ya que en Francia existen más de 74 millones de cuentas de Gmail, de las cuales 53 millones estuvieron expuestas a publicidad en pestañas de promociones y redes sociales.

Respecto a Shein, la CNIL concluyó que la compañía incumplió obligaciones al instalar cookies, principalmente publicitarias, desde el momento en que se accedía a su sitio web, antes de que los usuarios pudieran elegir cuáles aceptar. La autoridad destacó el carácter masivo de la práctica, ya que el portal de la empresa recibe cerca de 12 millones de visitas al mes en Francia.

No obstante, debido a que Shein ya modificó su página para adecuarse a las normas, no se consideró necesario imponerle medidas adicionales.