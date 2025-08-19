Fraudes con IA superan los 20,000 mdp en México

En 2024 los delitos cibernéticos potenciados por inteligencia artificial ocasionaron pérdidas por más de 20.000 millones de pesos

El fraude cibernético generado por inteligencia artificial (IA) ocasionó pérdidas superiores a 20,000 millones de pesos en México durante 2024, de acuerdo con estimaciones de Ricardo Amper, fundador y director ejecutivo de Incode.

El dato adquiere relevancia en el marco del anuncio de Incode sobre la adquisición de AuthenticID, plataforma especializada en verificación de identidad a nivel mundial, según informó la compañía.

La operación busca impulsar la innovación en México y Latinoamérica, con un enfoque en reforzar la confianza digital en un entorno donde los fraudes potenciados por IA avanzan con rapidez y generan pérdidas millonarias.

Amper destacó que Incode y AuthenticID procesaron más de 4,000 millones de verificaciones de identidad en 2024, ofreciendo a empresas de todo el mundo la certeza de que cada interacción digital sea segura y confiable. Subrayó que, en la era del fraude sintético y la suplantación mediante IA, la verificación de identidad se ha convertido en la base de la confianza digital.

De acuerdo con el directivo, la unión de ambas compañías busca crear una potencia integrada de IA en un mercado que podría alcanzar los 116,000 millones de dólares para 2027. Sus innovaciones incluyen redes neuronales avanzadas y modelos de lenguaje visual entrenados para detectar y prevenir el fraude de identidad en tiempo real.

Según la encuesta de riesgos más reciente de Deloitte para Latinoamérica, el 71% de las instituciones financieras de la región identifican el fraude de identidad como su principal amenaza digital.

Fraude de identidad crece 300% con IA

Una de las amenazas más avanzadas impulsadas por IA son las herramientas GenAI capaces de generar deepfakes, rostros y voces sintéticas en tiempo real, lo que ha provocado un incremento de 300% en fraudes vinculados a la apertura de cuentas, de acuerdo con datos de Incode.

La consultora Gartner advirtió que más del 25% de todas las interacciones con consumidores serán gestionadas de principio a fin por agentes totalmente autónomos, que podrían ser objetivos fáciles de suplantación si no existe una infraestructura de identidad sólida.

Reed Taussig, director ejecutivo de AuthenticID, señaló que los clientes requieren soluciones más específicas y un enfoque integral de principio a fin ante un fraude cada vez más sofisticado.

En México, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el Banco de México (Banxico) han puesto en marcha programas piloto de identidad digital, biometría avanzada y modelos de verificación proactiva, en colaboración con el sector privado.

Por su parte, la encuesta fintech de EY México 2025 reveló que el 90% de los principales bancos del país ya incorporaron la IA en al menos un componente de su estrategia de cumplimiento normativo y procesos de incorporación digital.