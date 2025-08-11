Futbol 4.0: infraestructura y automatización en estadios

Plataformas centralizadas, redes privadas y sensores distribuidos permiten a los estadios optimizar recursos, anticipar demandas y operar con criterios de sostenibilidad

A menos de un año del próximo torneo internacional de futbol, se identifican tendencias tecnológicas que podrían redefinir la operación y gestión de estadios en América Latina.

La organización de eventos de gran escala plantea retos de logística, seguridad y eficiencia energética, lo que impulsa la adopción de sistemas integrados de automatización y digitalización.

Estas soluciones permiten optimizar el uso de recursos, anticipar demandas operativas y ampliar el aprovechamiento de las instalaciones más allá de los eventos deportivos.

La recopilación y el análisis de datos en tiempo real habilitan modelos de gestión basados en resultados, aplicando herramientas como el análisis predictivo para mantenimiento, sistemas de control ambiental y aplicaciones interactivas para el público.

Ejemplos de implementación internacional

En la Copa Mundial de la FIFA 2022, se desarrolló un sistema en la nube que conectó todas las sedes a un centro de mando y control, integrando monitoreo y gestión de sistemas críticos.

En la Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, la instalación de sensores en distintos niveles operativos permite procesar métricas en tiempo real, optimizando la eficiencia energética, la seguridad y el rendimiento general de la infraestructura mediante plataformas centralizadas de control.

Situación y perspectivas en México

En el país, estadios como el BBVA (Monterrey), el Azteca (Ciudad de México) y el Omnilife (Guadalajara) han implementado modernizaciones con miras a la Copa Mundial 2026. Entre las tecnologías aplicadas se encuentran boletaje digital, credenciales electrónicas para aficionados, videovigilancia inteligente y experiencias de realidad aumentada.

La tendencia hacia la creación de “distritos conectados” contempla la interconexión de los estadios con su entorno urbano mediante redes privadas 5G, sensores distribuidos y plataformas de datos. Esto permite optimizar la movilidad, reforzar la seguridad y mejorar la coordinación con proveedores y servicios externos, beneficiando a jugadores, operadores, visitantes y comercios cercanos.

Actualmente, ya se ofrecen soluciones que incluyen: control centralizado de climatización, gestión energética, monitoreo de accesos y sistemas de seguridad, con el fin de reducir costos operativos y minimizar la huella ambiental.

La incorporación de inteligencia artificial y análisis predictivo posibilita la detección temprana de incidencias, el ajuste dinámico de consumos y la mejora continua de procesos.

La adopción de estas tecnologías permite a los estadios latinoamericanos alinearse con estándares internacionales en sostenibilidad, eficiencia operativa y gestión basada en datos, impulsando el desarrollo de infraestructura deportiva avanzada de cara a la Copa Mundial 2026.

Fuente: Honeywell