Ganancias de Nvidia disipan temores por ‘burbuja de IA’

A pesar de los comentarios sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial, Nvidia percibe un panorama distinto y oportunidades de crecimiento sólido

Las acciones de Nvidia subían casi 4% tras la apertura de Wall Street este jueves, luego de que la compañía reportara el miércoles un aumento del 65% en sus ganancias del tercer trimestre, alcanzando 31,910 millones de dólares y superando las expectativas de los analistas.

El fabricante de chips que ha impulsado el auge de la inteligencia artificial registró una facturación trimestral récord de 57,006 millones de dólares, un crecimiento del 62%, liderado principalmente por los centros de datos, que aportaron 51,215 millones.

El director ejecutivo, Jensen Huang, destacó ante los inversionistas que, a pesar de los comentarios sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial, la compañía percibe un panorama distinto y oportunidades de crecimiento sólido.

Los positivos resultados y las previsiones optimistas de la compañía impulsaron la confianza de los inversionistas en el sector de la IA, que había mostrado cierta debilidad en sesiones recientes por el temor a una burbuja.

Expertos como Vasant Dhar, catedrático de negocios y ciencia de datos en la Universidad de Nueva York e investigador en inteligencia artificial, señalan que la situación actual del mercado es muy distinta a la burbuja puntocom de finales de los años 90.

Dhar explicó que aquella burbuja se generó por la aparición de cientos de empresas nuevas que no tenían ingresos y que entre el 90 y el 98% terminaron quebrando.

No obstante, el especialista resalta que la burbuja actual no está siendo alimentada por cientos o miles de pequeñas empresas que se hacen pasar por nuevas compañías de IA, sino que la mayor parte ha sido impulsada por los grandes: Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon y Google, entre otros.